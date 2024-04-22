Секретар РНБО назвав гіперцентралізацію слабким місцем російської системи

Олександр Литвиненко вважає, що без "команди" з Кремля важливі рішення в регіонах не ухвалюються

Олександр Литвиненко (Фото: РНБО)

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко вважає, що слабким місцем російської системи є гіперцентралізація. Таку думку він висловив в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна.

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"Подивіться на ситуацію в Махачкалі, Башкортостані. Чи могли вони зупинити ці виступи? Без питань, пригожинський бунт. Чи могли це вирішити? Могли. Просто не дали команди з Кремля. Без нього важливі рішення не ухвалюються", – зазначив Литвиненко.

Він заявив, що це збільшує можливість помилки.

Також Литвиненко наголосив, що РФ ніколи "так добре не жила, як зараз".

"Я вважаю, що ситуація в Росії сьогодні – це крихка стабільність. Це, цитуючи назву однієї відомої книги, може бути назавжди, доки не закінчиться", – сказав секретар РНБО.

29 жовтня 2023 року агресивний натовп увірвався до термінала аеропорту Махачкали, куди прибув рейс з евакуйованими з Ізраїлю. Погромники кричали: "Аллах акбар", вривалися у службові приміщення аеропорту у пошуках євреїв, прорвалися на смугу.

Речник українського МЗС заявив, що звинувачення Міністерства закордонних справ РФ щодо нібито причетності України до антисемітських погромів у Дагестані – це "намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову".

У Державному департаменті США назвали "абсурдом" заяву диктатора Путіна про нібито причетність України до погрому.

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