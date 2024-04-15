Секретар РНБО: Удари по російських нафтозаводах необхідні для продовження тиску на Путіна

Олександр Литвиненко (Фото: РНБО)

Удари по російських нафтопереробних заводах – це частина стратегії, ідея якої полягає у здійсненні тиску на російського диктатора Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю виданню The Economist повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко.

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"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, це допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче, ніж її припинення", – заявив секретар РНБО.

Литвиненко зазначив, що на відміну від Росії, Україна не завдає ударів по цивільних об’єктах. За його словами, під удари потрапляють лише військові кораблі, військові літаки та нафтова інфраструктура.

"Один удар по аеродрому може пошкодити сім, десять, 15 літаків. Кожен з них коштує понад $30 млн. Ми можемо зробити операцію менш ніж за $2 млн. Це фантастично рентабельно", – наголосив Литвиненко.

Після серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах у РФ впало виробництво бензину. Російські НПЗ за три тижні березня зменшили обсяги випуску автомобільного бензину на 10%.

2 квітня 2024 року український безпілотник влучив в установку первинного перероблення нафти на НПЗ у Нижньокамську (Татарстан), після чого там виникла пожежа.

Удари українських безпілотників завдали збитків нафтопереробній інфраструктурі Росії, вивівши з ладу 10-15% її потужностей.

10 квітня міністр оборони США Остін заявив, що українській армії слід зосередитись на ударах по російських цілях, які мають "безпосередній вплив на війну", ніж атакувати НПЗ.

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