Секретарь СНБО: Удары по российским НПЗ необходимы для продолжения давления на Путина

Александр Литвиненко (Фото: СНБО)

Удары по российским нефтеперерабатывающим заводам – это часть стратегии, идея которой заключается в оказании давления на российского диктатора Владимира Путина. Об этом в интервью изданию The Economist сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко.

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"Во-первых, это ограничивает его пространство для маневра, а во-вторых, это помогает убедить российское общество и элиты в том, что продолжение войны стоит дороже, чем ее прекращение", — заявил секретарь СНБО.

Литвиненко отметил, что в отличие от России, Украина не наносит удары по гражданским объектам. По его словам, под удары попадают только военные корабли, военные самолеты и нефтяная инфраструктура.

"Один удар по аэродрому может повредить семь, десять, 15 самолетов. Каждый из них стоит свыше $30 млн. Мы можем сделать операцию менее чем за $2 млн. Это фантастически рентабельно", – подчеркнул Литвиненко.

После серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в РФ упало производство бензина. Российские НПЗ за три недели марта снизили объемы выпуска автомобильного бензина на 10%.

2 апреля 2024 года украинский беспилотник попал в установку первичной переработки нефти в НПЗ в Нижнекамске (Татарстан), после чего там возник пожар.

Удары украинских беспилотников нанесли ущерб нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, выведя из строя 10-15% ее мощностей.

10 апреля министр обороны США Остин заявил, что украинской армии следует сосредоточиться на ударах по российским целям, которые имеют "непосредственное влияние на войну", чем атаковать НПЗ.

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