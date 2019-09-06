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"Сел сверху и бил": объявили подозрение "разбойнику" из Борисполя

"Сел сверху и бил": объявили подозрение "разбойнику" из Борисполя - Фото
Ярослав Годунок (скриншот)
06.09.2019, 13:33

Ярослав Годунок проходит по статье УК, которая предполагает в случае осуждения денежный штраф или арест до шести месяцев, или тюрьму до пяти лет

Секретарю Бориспольского горсовета сообщили о подозрении "в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Имя чиновника не указано, однако по состоянию на 6 сентября на этой должности находился Ярослав Годунок - тот самый госслужащий, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "разбойником" и угрожал позвонить другу-главе СБУ "насчет этого черта".

В подозрении речь идет о нападении 29 августа в здании горсовета на одного из общественных активистов. 3 сентября против Годунка было начато расследование по ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений). Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство).

Как пишет прокуратура, секретарь горсовета "подошел к потерпевшему, без какого-либо объяснения взял его за шею и, удерживая мужчину в таком положении, начал наносить многочисленные удары, выражаясь при этом нецензурной бранью в присутствии других лиц".

"После нанесения очередных ударов потерпевший упал на пол, а подозреваемый депутат органа местного самоуправления сел на него сверху и продолжал бить. После достижения своей цели, причинив пострадавшему видимые телесные повреждения, прекратил свои преступные действия и покинул место происшествия", - резюмировали правоохранители.

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Борисполь Ярослав Годунок разбойник черт
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