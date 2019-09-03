Против "черта" из горсовета Борисполя начато расследование

Ярослав Годунок (фото - Ярослав Годунок/Facebook)

Полиция начала досудебное расследование возможного нападения секретаря Бориспольского горсовета на гражданского активиста. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Согласно предоставленной информации, нападение якобы произошло 29 августа в здании Бориспольского горсовета.

Имя нападавшего правоохранители не называют. Однако вероятно, что им является Ярослав Годунок – чиновник, которого президент Владимир Зеленский называл "чертом" и "разбойником", угрожая при этом "позвонить Баканову".

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Во-первых, именно Годунок указан на сайте Бориспольского горсовета как секретарь.

Фото: Бориспільська міська рада

Во-вторых, он сам иронизирует под постом о расследовании на Facebook-странице полиции Киевской области, называя активиста "сепаратистом".

Фото: Поліція Київської області/Facebook

Сейчас ведется досудебное расследование по ст. 125 УКУ (нанесение легких телесных повреждений). Полиция уже опросила свидетелей происшествия, изъяла видеозаписи и подала в суд ходатайство о получении временного доступа к медицинской документации и последующем назначении судебно-медицинской экспертизы.

В полиции готовят проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру и объявления подозрения нападавшему.

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