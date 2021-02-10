Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля

1. ДЕЛО НА 22 МЛН ГРН. ЭКС-ГЛАВЕ БАНКА АРКАДА СООБЩИЛИ О НОВОМ ПОДОЗРЕНИИ. СБУ сообщила о подозрении бывшему председателю правления – его подозревают в разработке схемы вывода средств вкладчиков (подробнее).

2. АКТИВЫ ПРОМИНВЕСТБАНКА СНОВА АРЕСТОВАЛИ ПО ИСКУ КОМПАНИИ КОЛОМОЙСКОГО. Хозяйственный суд Киева наложил арест на 99,77% акций ПАО "Проминвестбанк", а также банку запретили ликвидировать или реорганизовывать юрлицо (подробнее).

3. МИНИСТР ЮСТИЦИИ ЗАЯВИЛ О ПОПЫТКЕ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА РЫНКА СТОЛИЧНЫЙ. По словам Малюськи, рынок сельхозпродукции Столичный подвергается рейдерским атакам с декабря 2020 года (подробнее).

4. ГЛАВА НАБУ ПОДТВЕРДИЛ "ОБЫСКИ" В ЭНЕРГОАТОМЕ: ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО. Директор НАБУ Сытник подтвердил информацию о проведении следственных действий в НАЭК "Энергоатом" (подробнее).

5. НАБУ ОТКРЫЛО ДЕЛО ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОЙ ЗАКУПКИ ВАКЦИН ПО ЗАВЫШЕННОЙ СТОИМОСТИ. Информация о возможной закупке чиновниками вакцины по завышенной стоимости расследуется в рамках дела, открытого 3 февраля 2021 года по статье о злоупотреблении служебным положением (подробнее).

6. ЕВРОСОЮЗ ГОТОВ ПРИМЕНИТЬ ПРОТИВ РОССИИ "ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕЖИМ САНКЦИЙ": ВИЦЕ-ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ. По мнению, вице-президента, темп урегулирования войны России против Украины на Донбассе "остается слишком медленным" (подробнее).

7. ИЛОН МАСК ЗАЛОЖИТ ФУНДАМЕНТ ФОРПОСТА ЛЮДЕЙ ОКОЛО ЛУНЫ: ПОЛУЧИЛ КОНТРАКТ ОТ NASA. SpaceX обеспечит доставку на окололунную орбиту первых и главных узлов будущей станции Gateaway, которая станет перевалочным пунктом на пути к Луне (подробнее).

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