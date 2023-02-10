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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 февраля - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

1. СБУ и ГБР начали спецоперацию на таможне: обыски проходят вдоль всей западной границы. Следственные действия начались на Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской таможнях (подробнее).

2. Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16. Украина официально запросила у Нидерландов истребители F-16, но просьбу "нелегко выполнить" (подробнее).

3. Россия запустила ракеты по Украине: ПВО перехватила часть, но есть и "прилеты" – хроника. Утром 10 февраля российские оккупанты совершили массовые пуски ракет большой дальности по объектам гражданской критической инфраструктуры (подробнее).

4. Две российские ракеты залетели в воздушное пространство страны НАТО – Залужный. Главком ВСУ сообщил, что во время сегодняшнего ракетного обстрела Украины Россией две российские ракеты "Калибр" пересекли границы Молдовы и Румынии (подробнее).

5. Румыния не подтверждает пролет российской ракеты над своей территорией. Украина настаивает. Минобороны Румынии официально опровергло информацию о пролете российской ракеты над территорией страны, но в Воздушных силах ВСУ настаивают, что две российские ракеты залетели в воздушное пространство этой страны (подробнее).

6. Итог: РФ запустила 71 крылатую ракету и 7 дронов, сбито 61 и 5. Еще было 35 ракет С-300. С 21:50 9 февраля по 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил семь ударных БПЛА типа Shahed (подробнее).

7. Министр энергетики о последствиях ракетного удара: Есть попадания в шести областях. Галущенко заявил, что российский ракетный удар не разрушил целостность энергосистемы Украины, но привел к повреждениям объектов энергетики в шести областях и аварийных отключениях (подробнее).

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