Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 сентября

1. ГАЗПРОМ ЗАЯВИЛ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБРАТИЛСЯ К ЛИДЕРАМ НАТО И ЕС: МЫ СИЛЬНЫЕ, А БЕЗ УКРАИНЫ БУДЕТЕ ТЕРЯТЬ И СЛАБЕТЬ. Вооруженные Силы Украины – одна из сильнейших армий в мире, и реформ в Украине достаточно, чтобы страну приняли в Организацию Североатлантического договора и Европейский Союз, заявил президент Владимир Зеленский на панельной дискуссии YES Brainstorming (подробнее).

3. ЗАСТРОЙКА ПРИГОРОДОВ. СУД РАЗРЕШИЛ СТРОИТЬ В СЕЛАХ ВЫСОТКИ. Общественная организация "Круг украинских строителей" выиграла в суде дело об отмене запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1000 человек (подробнее).

4. КАБМИНУ НЕ ХВАТАЕТ 12 МЛРД ГРН НА СУБСИДИИ. Кабинет министров на следующей неделе подаст в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет. Документом хотят увеличить расходы на выплату субсидий на 12 млрд грн (подробнее).

5. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ СТАБИЛИЗИРОВАЛИСЬ. ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО В АВГУСТЕ. Начиная с июля на внутреннем рынке фиксируется снижение цен и замедление темпов их роста на большинство пищевых продуктов (подробнее).

6. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПРОДЛИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ЗА АГРЕССИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ. Персональные санкции за агрессию против Украины были продлены на полгода – до 15 марта 2022-го (подробнее).

7. ДЕЛО О ЧВК ВАГНЕРА. БЫЛА НЕ СПЕЦОПЕРАЦИЯ, А СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАЗВЕДМЕРОПРИЯТИЯ – НАРДЕП. Непосредственно спецоперации по принудительной посадке в Украине турецкого самолета с участниками ЧВК Вагнера – не было, сказала на брифинге глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела ЧВК Вагнера Марьяна Безуглая (подробнее).

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Вадим Ребрина

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