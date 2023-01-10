Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 10 января

1. Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам Украине танков Leopard – Politico. Париж и Варшава закручивают гайки, чтобы Германия дала разрешение. Франция хочет добиться согласия до франко-немецкого саммита, который должен состояться 22 января, пишут журналисты (подробнее).

2. Минюст подал иск о конфискации украинских активов Дерипаски: список. Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в доход государства (подробнее).

3. Армения отказалась пускать к себе на учения российские войска. Министерство обороны Армении уведомило Организацию Договора о коллективной безопасности, что официальный Ереван считает "нецелесообразным в нынешней ситуации" проведение в 2023 году в стране военных учений ОДКБ (подробнее).

4. ЕС и НАТО выводят партнерство на новый уровень на фоне войны: подписана декларация. Сегодня, 10 января, Европейский Союз и НАТО подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве на фоне развязанной Россией войны против Украины (подробнее).

5. Инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год — Госстат. Инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем составила 0,7%, за 2022 год в целом – 26,6% (подробнее).

6. Большая семерка торопит власти Украины с запуском обновленного Высшего совета правосудия. Страны Большой семерки торопят украинские власти с запуском работы Высшего совета правосудия, одним из необходимых компонентов европейской и евроатлантической интеграции Украины (подробнее).

7. ПВО Patriot для Украины. ВСУ начнут обучение на следующей неделе, оно пройдет в США — CNN. Вооруженные Силы Украины начнут обучение использованию системы противовоздушной обороны Patriot на следующей неделе в Форт-Силле, штат Оклахома, сообщают источники журналистов (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Соль для Пригожина. Зачем Россия бросает все силы на Соледар и есть ли угроза окружения

Унитаз с приложением, умная печь и авто-хамелеон. Что показали на техновыставке CES 2023

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.