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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 сентября

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 сентября - Фото
Фото: ОП

1. ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕШИТЕЛЬНОСТИ, А НЕ УМИРОТВОРЕНИЯ РОССИИ. Европа будет противостоять российской агрессии, а не пытаться умиротворить Кремль, заявила в Европарламенте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (подробнее).

2. РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УПАЛА НА КОЛЕНИ, НО САНКЦИИ ОСТАНУТСЯ — ГЛАВА ЕВРОКОМИССИИ. Российская экономика находится в "реанимации" из-за санкций, а промышленность упала на колени, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЕХАЛ НА ПОДНЯТИЕ ФЛАГА УКРАИНЫ В ОСВОБОЖДЁННЫЙ ИЗЮМ — ФОТО. Президент Владимир Зеленский прибыл в освобожденный от российских оккупантов Изюм и поучаствовал в поднятии государственного флага (подробнее).

4. ВСЛЕД ЗА БРИТАНИЕЙ И ГЕРМАНИЕЙ УКРАИНЦЫ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ И В ДАНИИ. Дания присоединится к странам, которые обучают украинских военнослужащих на своей территории по стандартам армий членов НАТО (подробнее).

5. БАНКИ ПОВЫШАЮТ СТАВКИ ПО ГРИВНЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ. ДАННЫЕ НБУ. В августе, как и в предыдущие месяцы, ставки по депозитам в гривне выросли. По данным НБУ, доходность вкладов в национальной валюте выросла на 0,2 п.п. и составляет 9,3% годовых. В целом за лето депозиты в гривне подорожали на 2,9 п.п. (подробнее).

6. ОККУПАНТЫ СВЕРНУЛИ ПОДГОТОВКУ К ПСЕВДОРЕФЕРЕНДУМУ В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ — ОК "ЮГ". На данный момент российские оккупанты в Херсонской области свернули подготовку к проведению псевдореферендума (подробнее).

7. РОССИЯНЕ НАНЕСЛИ РАКЕТНЫЙ УДАР ПО КРИВОМУ РОГУ. В ЗАПОРОЖЬЕ И ОДЕССЕ СООБЩАЮТ О ВЗРЫВАХ. Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области (подробнее).

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Вадим Ребрина
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