Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 15 января

1. "ГАЗОВЫЙ ПРОДУКТ". ШМЫГАЛЬ РАССКАЗАЛ, КАК БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ УКРАИНЦЕВ ОТ СКАЧКОВ ЦЕН НА ГАЗ. Кабинет министров Украины разработает газовый продукт с фиксацией цены на год. Так потребителей хотят защитить от резкого роста цены на газ (Подробнее).

2. ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКАЯ АЭС ВЫШЛА НА МАКСИМУМ МОЩНОСТИ. Запорожская атомная электростанция после ремонта и продления на 10 лет срока эксплуатации подключила к сети энергоблок №5, что позволило АЭС впервые в истории Украины приблизиться к полной проектной мощности в 6000 МВт (Подробнее).

3. КАК ОТНОСЯТСЯ К ВАКЦИНАЦИИ В МИРЕ И КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИВИВКАМ ИЗ РОССИИ И КИТАЯ – ОПРОС. Люди во всем мире, как правило, согласны привиться от COVID-19. При этом, они более недоверчивы к прививкам, сделанным в Китае или России, чем к тем, которые разработаны в Германии или США (Подробнее).

4. ВАКС ОБЯЗАЛ ВЕНЕДИКТОВУ РАССМОТРЕТЬ ПРОСЬБУ НАБУ О ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА ТАТАРОВА ИЗ СБУ В БЮРО. Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката НАБУ о передаче дела по подозрению замглавы Офиса президента Олега Татарова в даче взятки из Службы безопасности в НАБУ (Подробнее).

5. ШМЫГАЛЬ И УКРЭНЕРГО НЕ ВИДЯТ НЕОБХОДИМОСТИ В ВЕЕРНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Необходимость веерных отключений электроэнергии в Украине отсутствует (Подробнее).

6. РОССИЯ ОБЪЯВИЛА О ВЫХОДЕ ИЗ ДОГОВОРА ОБ ОТКРЫТОМ НЕБЕ. Россия объявила о намерении выйти из договора об открытом небе, разрешающего наблюдательные полеты невоенной авиации над странами-членами договора, из-за США (Подробнее).

7. СТЕПАНОВ: УКРАИНЦЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ COVID-ПАСПОРТА ТАК ЖЕ, КАК И ГРАЖДАНЕ ЕВРОСОЮЗА. В феврале в Украине должна начаться массовая вакцинация против коронавируса, и украинцы будут получать COVID-паспорта так же, как и граждане Европейского Союза (Подробнее).

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