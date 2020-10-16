Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 16 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. РЕКОРД | КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ПОДОБРАЛСЯ К ОЧЕРЕДНОМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ РУБЕЖУ: ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА. За все время эпидемии в Украине зарегистрирован уже 287 231 заболевший. 121 919 заразившихся выздоровели, 5408 – умерли (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ КУЧНО ЗАДАЛ ТРИ ОСТАВШИХСЯ ВОПРОСА ПОД ВЫБОРЫ 25 ОКТЯБРЯ: О ЧЕМ ОНИ – ВИДЕО. Как и ожидалось после вчерашнего "слива" из Офиса президента, очередные вопросы затрагивают темы числа нардепов, каннабиса и Будапештского меморандума (подробнее).

3. НБУ: ШЕВЧЕНКО НЕ ПОДАВАЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ УВОЛЬНЕНИИ РОЖКОВОЙ И СОЛОГУБА. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НБУ (подробнее).

4. "УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ". В НАФТОГАЗЕ НАКОНЕЦ ОТВЕТИЛИ НА СКАНДАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ГОСАУДИТСЛУЖБЫ. В набсовете Нафтогаза заявляют, что финотчетность компании соответствует законодательству Украины и международным стандартам (подробнее).

5. КОЛОМОЙСКИЙ VS ПРИВАТБАНК. ДЕЛО ОБ ОТМЕНЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВОЗОБНОВИЛИ – НВ. Шестой апелляционный административный суд Киева возобновил дело об обжаловании государством решения Окружного админсуда Киева от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТЛОЖИТ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ГОСБЮДЖЕТ ИЗ-ЗА ПРОФИЛЬНОГО КОМИТЕТА – ЖЕЛЕЗНЯК. Бюджетный комитет 16 октября не смог собраться для рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год (подробнее).

7. НОВИНСКИЙ ИДЕТ В ЭНЕРГЕТИКУ: ОН СТАНЕТ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО. Офшор Вадима Новинского подал в АМКУ заявку на согласование покупки доли в Харьковоблэнерго (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Коронавирус | Вирус на 100 000. Сколько стоит лечение COVID-19 в больницах Киева. И государственных тоже

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.