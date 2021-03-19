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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 марта

19.03.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 марта - Фото

1. В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С ВОСКРЕСЕНЬЯ ВВОДЯТ ЛОКДАУН. В Киевской области усиливают карантинные ограничения (Подробнее).

2. В SIPRI ОБЪЯСНИЛИ, КАК РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ В ТРОЙКЕ ИМПОРТЕРОВ УКРАИНСКОГО ВООРУЖЕНИЯ. Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) определил Россию, как второго крупнейшего покупателя украинского вооружения в 2016-2020 годах, исходя из собственной методики расчетов уровней торговли вооружением (Подробнее). 

3. РФ МОЖЕТ ЗАРАНЕЕ ОБВИНИТЬ В ЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ УКРАИНУ – США В ОБСЕ. Последний поток дезинформации Российской Федерации о ситуации на Донбассе может быть направлен для того, чтобы предсказать и заранее обвинить Украину в эскалации конфликта (Подробнее). 

4. В КОМПАНИЯХ РОДСТВЕННИКОВ МЕДВЕДЧУКА И КОЗАКА ИДУТ ОБЫСКИ – УП. Правоохранительные органы проводят обыски в Закарпатской области в органах госвласти и фирмах, связанных с Виктором Медведчуком (Подробнее).  

5. ФУТБОЛ. АРБИТРАЖ ПОДТВЕРДИЛ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ УКРАИНЫ В РЕШАЮЩЕМ МАТЧЕ ЛИГИ НАЦИЙ. Спортивный арбитражный суд Лозанны подтвердил техническое поражение сборной Украины в решающем матче Лиги Наций УЕФА против Швейцарии (Подробнее). 

6. НА УЗ ГОТОВИТСЯ ЗАБАСТОВКА С ОСТАНОВКОЙ ВСЕХ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК – ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ. Трудовой коллектив Укрзализныци готовит массовую забастовку с остановкой всех видов перевозок (Подробнее). 

7. ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ ВЫСТУПИЛ В РАДЕ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ И СОРВАЛ ОВАЦИИ ДЕПУТАТОВ – ВИДЕО. Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде, где зачитал часть обращения на украинском языке (Подробнее). 

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