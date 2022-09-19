Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 сентября

1. БАЙДЕН О ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ В ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ – ЕЕ БУДЕТ "СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ". Президент США Джо Байден подтвердил "железную приверженность" его администрации поддержке и военной помощи Украине, сколько бы времени и усилий ни потребовалось, чтобы изгнать российских оккупантов с ее территорий (подробнее)

2. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ЮЖНОУКРАИНСКУЮ АЭС – РАКЕТА УПАЛА В 300 МЕТРАХ ОТ РЕАКТОРОВ: ФОТО, ВИДЕО. Ночью 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Южноукраинской атомной электростанции (подробнее).

3. MCDONALD'S ОТКРЫВАЕТСЯ: 20 СЕНТЯБРЯ ЗАРАБОТАЕТ MCDELIVERY В ТРЕХ РЕСТОРАНАХ КИЕВА. Завтра, 20 сентября, откроются первые три ресторана McDonald's в Киеве (подробнее)

4. ОТВЕТ ПУТИНУ ИЗ ФРГ ПО ГАЗУ: УТРАТА ДОВЕРИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНА, ЗАПАД ВОССТАНОВИТСЯ БЫСТРЕЕ РФ. Премьер германской земли Нижняя Саксония Штефан Вайль считает, что газопровод Северный поток–2 никогда не будет запущен в эксплуатацию, даже после окончания путинской эпохи, потому что "утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство Германии могло бы полагаться на энергоносители из России". (подробнее)

5. УКРАИНЦЫ НЕ ВЕРЯТ В ФЕЙК О "РАСКОЛЕ" В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ И РИСК "ЗРАДЫ" БАНКОВОЙ – ОПРОС. Подавляющее большинство украинцев не воспринимают российский пропагандистский нарратив о якобы "расколе" между политическим и военным руководством Украины. Число тех, кто верит в "серьезные конфликты" между ветвями власти, в пять раз меньше, чем тех, кто положительно оценивает единство руководства (подробнее).

6. КАК И ЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОВИДА, КАКИЕ ВАКЦИНЫ МОЖНО СОВМЕЩАТЬ: ОБНОВЛЕНИЕ ОТ МИНЗДРАВА. Министерство здравоохранения внесло изменения в схемы вакцинации против COVID-19 (подробнее).

7. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧЕТЫРЕ ГАУБИЦЫ PZH 2000. Германия собирается передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, сообщил бундесвер (подробнее).

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Вадим Ребрина

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