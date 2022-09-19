UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 сентября

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 19 сентября - Фото
Южноукраинская АЭС (Фото: пресс-служба Энергоатома)

1. БАЙДЕН О ПОДДЕРЖКЕ УКРАИНЫ В ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ – ЕЕ БУДЕТ "СТОЛЬКО, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ". Президент США Джо Байден подтвердил "железную приверженность" его администрации поддержке и военной помощи Украине, сколько бы времени и усилий ни потребовалось, чтобы изгнать российских оккупантов с ее территорий (подробнее)

2. РОССИЯ ОБСТРЕЛЯЛА ЮЖНОУКРАИНСКУЮ АЭС – РАКЕТА УПАЛА В 300 МЕТРАХ ОТ РЕАКТОРОВ: ФОТО, ВИДЕО. Ночью 19 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар в районе Южноукраинской атомной электростанции (подробнее).

3. MCDONALD'S ОТКРЫВАЕТСЯ: 20 СЕНТЯБРЯ ЗАРАБОТАЕТ MCDELIVERY В ТРЕХ РЕСТОРАНАХ КИЕВА. Завтра, 20 сентября, откроются первые три ресторана McDonald's в Киеве (подробнее)

4. ОТВЕТ ПУТИНУ ИЗ ФРГ ПО ГАЗУ: УТРАТА ДОВЕРИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНА, ЗАПАД ВОССТАНОВИТСЯ БЫСТРЕЕ РФ. Премьер германской земли Нижняя Саксония Штефан Вайль считает, что газопровод Северный поток–2 никогда не будет запущен в эксплуатацию, даже после окончания путинской эпохи, потому что "утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство Германии могло бы полагаться на энергоносители из России". (подробнее)

5. УКРАИНЦЫ НЕ ВЕРЯТ В ФЕЙК О "РАСКОЛЕ" В РУКОВОДСТВЕ УКРАИНЫ И РИСК "ЗРАДЫ" БАНКОВОЙ – ОПРОС. Подавляющее большинство украинцев не воспринимают российский пропагандистский нарратив о якобы "расколе" между политическим и военным руководством Украины. Число тех, кто верит в "серьезные конфликты" между ветвями власти, в пять раз меньше, чем тех, кто положительно оценивает единство руководства (подробнее).

6. КАК И ЧЕМ ПРИВИВАТЬСЯ ОТ КОВИДА, КАКИЕ ВАКЦИНЫ МОЖНО СОВМЕЩАТЬ: ОБНОВЛЕНИЕ ОТ МИНЗДРАВА. Министерство здравоохранения внесло изменения в схемы вакцинации против COVID-19 (подробнее).

7. ГЕРМАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЧЕТЫРЕ ГАУБИЦЫ PZH 2000. Германия собирается передать Украине дополнительно четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000, сообщил бундесвер (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Роман Костенко: Залужный провел наступление блестяще. Должен был ехать с Зеленским в Изюм

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 