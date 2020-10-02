Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 2 октября

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. АУДИТОРЫ НЕ НАШЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО IKEA ИСПОЛЬЗОВАЛА НЕЗАКОННО ВЫРУБЛЕННУЮ УКРАИНСКУЮ ДРЕВЕСИНУ. Результаты независимого аудита показали, что шведская компания не использовала незаконно заготовленную древесину из Украины (подробнее).

2. ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ: ОПТИМИЗМ ВЕРНУЛСЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И УСЛУГИ. Индекс ожиданий деловой активности в сентябре вырос на 1,5 пункта, но все равно остался ниже отметки в 50 пунктов. Превысил эту отметку только индекс ожиданий в промышленности и сфере услуг (подробнее).

3. MICROSOFT ИНВЕСТИРУЕТ $500 МЛН В СТРОИТЕЛЬСТВО ДАТА-ЦЕНТРОВ В УКРАИНЕ. Корпорация планирует построить в стране два дата-центра. Если данные будут храниться в Украине, то госорганы получат скидку на использование облачных сервисов (подробнее).

4. ЕВРОСОЮЗ УТВЕРДИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ БЕЛАРУСИ: ЛУКАШЕНКО ТАМ НЕТ. В МИНСКЕ ВОЗМУТИЛИСЬ И РЕШИЛИ ВВЕСТИ ОТВЕТНЫЕ. В санкционный список ЕС попали 40 беларуских чиновников. Кто вошел в список Беларуси и какие санкции будут применены в МИД РБ решили умолчать (подробнее).

5. ЯНУКОВИЧ ПРОИГРАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ. СУД ПОДТВЕРДИЛ ПРИГОВОР ЗА ГОСИЗМЕНУ. Ранее суд первой инстанции приговорил беглого экс-президента к 13 годам лишения свободы. Приговор остался в силе (подробнее).

6. "РОТТЕРДАМ+". НОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДТВЕРДИЛА УЩЕРБ В 40 МЛРД ГРН – ЦПК. В Центре противодействия коррупции заявили, что деле появилась новая экспертиза. До этого НАБУ запрашивало ее проведение, но прокурор САП не дождался результатов (подробнее).

7. ВО ДВОРЕ ВЫСШЕГО АНТИКОРРУПЦИОННОГО СУДА ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ. В самом ВАКС взрыв расценили как вмешательство в правосудие и попросили Офис генпрокурора отреагировать на инцидент (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Как научить детей пользоваться деньгами: объясняет эксперт НБУ

Киберпартизаны против Лукашенко: как маленькая армия айтишников взламывает диктатуру

Харьков, Одесса, Днепр, Львов. Кто станет властью в этих городах после выборов

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.