Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 20 апреля

1. ДАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ ПЕРЕДАДУТ УКРАИНЕ 14 ТАНКОВ LEOPARD 2. Дания в сотрудничестве с Нидерландами пришлет Украине 14 танков Leopard 2. Они будут готовы в начале 2024 года (подробнее).

2. СТОЛТЕНБЕРГ ВНЕЗАПНО ПОЯВИЛСЯ В КИЕВЕ НАКАНУНЕ КЛЮЧЕВОГО РАМШТАЙНА – ФОТО. В Киев приехал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (подробнее).

3. ВСПЫШКА В КИЕВЕ, ВЕРОЯТНО, БЫЛА ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ МЕТЕОРА ИЗ ПОТОКА ЛИРИДЫ — ГОСКОСМОС О ЯВЛЕНИИ. Вспышка в Киеве вечером 19 апреля, вероятнее всего, произошла из-за метеора из потока Лириды (подробнее).

4. ЕС ПРЕДЛОЖИЛ ФЕРМЕРАМ АЛЬТЕРНАТИВУ ОДНОСТОРОННИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ НА УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО. Европейская комиссия представила пяти странам Евросоюза – Болгарии, Венгрии, Польше, Словакии и Румынии – пакет предложений для разблокирования импорта украинского зерна (подробнее).

5. СТОЛТЕНБЕРГ: МЕСТО УКРАИНЫ ПО ПРАВУ В НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс поможет Украине стать членом этого объединения стран, поскольку там ее место "по праву" (подробнее).

6. МОЩНЫЙ КОРАБЛЬ STARSHIP ВЗОРВАЛСЯ В НЕБЕ ПОСЛЕ СТАРТА – ВИДЕО. В четверг, 20 апреля, в 16:33 по Киеву компания SpaceX запустила космическую систему Starship на орбиту. Ракета и корабль взорвались на высоте более 30 километров через несколько минут после старта (подробнее).

7. КИЕВСОВЕТ РАСТОРГ ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ С ПОСОЛЬСТВОМ РОССИИ. Депутаты Киевского городского совета единогласно поддержали расторжение договора аренды земли, заключенного с посольством России в 1999 году. Также Киевсовет обратился в Кабмин с просьбой вернуть имущество в собственность государства (подробнее).

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Вадим Ребрина

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