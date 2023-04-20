Вспышка в Киеве, вероятно, была из-за падения метеора из потока Лириды — Госкосмос

Вспышка в Киеве вечером 19 апреля, вероятнее всего, случилась из-за падения метеора из потока Лириды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агенства Украины.

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По словам ученых, ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды.

Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Они не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки или "огненные шары".

Метеорный поток Лириды — один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него планета 29 апреля, пик звездопада приходится на 21 апреля.

Похожий случай произошел в феврале 2023 года, когда ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной.

Ранее в Главном центре специального контроля прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием".

Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорили о воздушном объекте в регионе.

В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах подтвердили, что вспышка над Киевом связана с падением объекта из космоса.

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Дмитро Гриниченко

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