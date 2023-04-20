UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Вспышка в Киеве, вероятно, была из-за падения метеора из потока Лириды — Госкосмос

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 12:36
Вспышка в Киеве, вероятно, была из-за падения метеора из потока Лириды — Госкосмос - Фото
Вспышка в Киеве (Фото: скриншот с видео)

Вспышка в Киеве вечером 19 апреля, вероятнее всего, случилась из-за падения метеора из потока Лириды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного космического агенства Украины.

По словам ученых, ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды.

Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Они не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки или "огненные шары".

Метеорный поток Лириды — один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

В шлейф кометы Тэтчера, покидающей метеоритный поток Лириды, Земля попала 15 апреля 2023 года. Выйдет из него планета 29 апреля, пик звездопада приходится на 21 апреля.

Похожий случай произошел в феврале 2023 года, когда ночью над северной Францией упал сгоревший в атмосфере метеор. Метровое небесное тело при взрыве осветило небо над страной.

Ранее в Главном центре специального контроля прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием".

Читайте также: Украинцы мгновенно отреагировали на "НЛО" в Киеве. Соцсети завалены мемами: подборка

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев космос метеор госкосмос
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 