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Вспышка в Киеве, вероятно, связана с космическим телом. Эпицентр взрыва — в области

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 09:20
Вспышка в Киеве, вероятно, связана с космическим телом. Эпицентр взрыва — в области - Фото
Вспышка в Киеве (Фото: скриншот с видео)

В Главном центре специального контроля Государственного космического агенства прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием". Об этом сообщили в пресс-службе ГЦСК.

Ученые заявляют, что 19 апреля в 21:57 инфразвуковые средства зарегистрировали "высокоэнергетическое акустическое происшествие".

Отмечается, что расчетное место эпицентра взрыва расположено в Киевской области. 

В центре подчеркивают, что событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется. 

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии Суспильному, что противовоздушная оборона в Киеве не работала. 

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Дмитро Гриниченко
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