Вспышка в Киеве, вероятно, связана с космическим телом. Эпицентр взрыва — в области
В Главном центре специального контроля Государственного космического агенства прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием". Об этом сообщили в пресс-службе ГЦСК.
Ученые заявляют, что 19 апреля в 21:57 инфразвуковые средства зарегистрировали "высокоэнергетическое акустическое происшествие".
Отмечается, что расчетное место эпицентра взрыва расположено в Киевской области.
В центре подчеркивают, что событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии Суспильному, что противовоздушная оборона в Киеве не работала.
- Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорили о воздушном объекте в регионе.
- В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.
- В Воздушных силах подтвердили, что вспышка над Киевом связана с падением объекта из космоса.
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