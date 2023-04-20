Вспышка в Киеве, вероятно, связана с космическим телом. Эпицентр взрыва — в области

В Главном центре специального контроля Государственного космического агенства прокомментировали вспышку в Киеве вечером 19 апреля, назвав ее "высокоэнергетическим акустическим происшествием". Об этом сообщили в пресс-службе ГЦСК.

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Ученые заявляют, что 19 апреля в 21:57 инфразвуковые средства зарегистрировали "высокоэнергетическое акустическое происшествие".

Отмечается, что расчетное место эпицентра взрыва расположено в Киевской области.

В центре подчеркивают, что событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии Суспильному, что противовоздушная оборона в Киеве не работала.

Вечером 19 апреля в Киеве была видна яркая вспышка, местные власти говорили о воздушном объекте в регионе.

В Киевской городской военной администрации позднее сообщили, что, по предварительной информации, вспышка стала результатом "падения космического спутника NASA". Чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах подтвердили, что вспышка над Киевом связана с падением объекта из космоса.

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Дмитро Гриниченко

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