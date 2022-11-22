Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 ноября

1. СБУ, НАЦГВАРДИЯ И ПОЛИЦИЯ ПРИШЛИ В ЛАВРУ. ПРОВОДЯТ КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. При участии представителей церкви правоохранители осматривали помещение Лавры на наличие запрещенных предметов и проверяли лиц на территории Лавры – причастны ли они к противоправной деятельности против суверенитета Украины (подробнее).

2. ДУДА ОБ УКРАИНЕ И ПОЛЬШЕ ПОСЛЕ РАКЕТНОГО ИНЦИДЕНТА: МЕЖДУ НАМИ НЕТ КРИЗИСА ДОВЕРИЯ. Польский лидер Анджей Дуда в интервью Polsat News заявил, что между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок Польши и Украины относительно произошедшего (подробнее).

3. ОРБАН СПРОВОЦИРОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ. ЗАЦЕПИЛ УКРАИНУ И СТРАНЫ ЕС. Министерство иностранных дел вызовет посла Венгрии и ждет официальных извинений Будапешта после скандала с шарфом венгерского премьера Виктора Орбана (подробнее).

4. РЕЗНИКОВ ОБНАРОДОВАЛ ОЦЕНКУ ОСТАТКОВ РАКЕТНОГО АРСЕНАЛА РОССИИ. Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал оценку остатков ракетного арсенала России. Согласно его данным, в РФ осталось 119 ракет "Искандер" (подробнее).

5. СБУ ПРИШЛА С ОБЫСКАМИ К VS ENERGY – ФОТО. Служба безопасности Украины во вторник, 22 ноября, пришла с обысками в группу компаний VS Energy, которая контролирует пять украинских облэнерго: Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго (подробнее).

6. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ ВЫДЕЛЯЕТ УКРАИНЕ ЕЩЕ 2,5 МЛРД ЕВРО. Украина получит от Европейской комиссии еще 2,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи ЕС в 9 млрд евро на 2022 год (подробнее).

7. РОССИЯ ПОВРЕДИЛА ПОЧТИ ВСЕ БОЛЬШИЕ НЕАТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В УКРАИНЕ. В результате российских обстрелов повреждения получили почти все крупные украинские электростанции, кроме трех атомных (подробнее).

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Вадим Ребрина

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