UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября - Фото

1. США РАЗДУМЫВАЮТ НАД ОТПРАВКОЙ В УКРАИНУ ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ – CNN. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне угрозы нового вторжения России (подробнее).

2. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНИЖАЮТСЯ. США И СТРАНЫ АЗИИ ГОТОВЯТСЯ РАСПЕЧАТАТЬ РЕЗЕРВЫ. Президент Джо Байден готовится объявить о продаже нефти из стратегических резервов страны совместно с Индией, Японией и Южной Кореей (подробнее).

3. МВФ СОГЛАСОВАЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ ВТОРОГО ТРАНША НА $700 МЛН: КОГДА ПОЛУЧИМ. 22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн (подробнее).

4. ЗАРАБОТАЛ СВОДНЫЙ ШТАБ ЗАЩИТЫ ГРАНИЦ УКРАИНЫ. ОБЕЩАЮТ ЭКСТРЕННУЮ СВЯЗЬ С КАБМИНОМ И РАДОЙ. Сегодня, 23 ноября, начал работу межведомственный штаб координации действий силовых органов по защите государственной границы. Его основная функция – противодействие возможному миграционному кризису на границе (подробнее).

5. БЕРЛИН ХОЧЕТ "ЛУЧШИХ ОТНОШЕНИЙ" С РОССИЕЙ. ПРИЗЫВАЕТ КРЕМЛЬ ПОКАЗАТЬ ПРОГРЕСС ПО ДОНБАССУ. Германия хотела бы лучших отношений с Россией, чем сейчас, но это напрямую зависит от позиции Кремля по Украине, а точнее – прекращения войны на Донбассе, сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (подробнее).

6. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕРНУЛОСЬ К РОСТУ В ОКТЯБРЕ – ГОССТАТ. Промышленное производство в октябре 2021 года выросло на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В сентябре было зафиксировано падение промпроизводства на 0,7% в годовом исчислении (подробнее).

7. FORBES НАЗВАЛ ОСНОВАТЕЛЕЙ GRAMMARLY МИЛЛИАРДЕРАМИ. ОНИ БОГАЧЕ ПИНЧУКА. Сооснователи компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко стали миллиардерами после недавнего роста капитализации стартапа до $13 млрд, пишет Forbes (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Боты, деньги, РПЦ. Как и почему РФ саботирует вакцинацию в Украине

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 