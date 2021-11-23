Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 ноября

1. США РАЗДУМЫВАЮТ НАД ОТПРАВКОЙ В УКРАИНУ ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ – CNN. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне угрозы нового вторжения России (подробнее).

2. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ СНИЖАЮТСЯ. США И СТРАНЫ АЗИИ ГОТОВЯТСЯ РАСПЕЧАТАТЬ РЕЗЕРВЫ. Президент Джо Байден готовится объявить о продаже нефти из стратегических резервов страны совместно с Индией, Японией и Южной Кореей (подробнее).

3. МВФ СОГЛАСОВАЛ ВЫДЕЛЕНИЕ УКРАИНЕ ВТОРОГО ТРАНША НА $700 МЛН: КОГДА ПОЛУЧИМ. 22 ноября 2021 года Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда утвердил первый пересмотр программы stand-by с Украиной и согласовал выделение второго транша $700 млн (подробнее).

4. ЗАРАБОТАЛ СВОДНЫЙ ШТАБ ЗАЩИТЫ ГРАНИЦ УКРАИНЫ. ОБЕЩАЮТ ЭКСТРЕННУЮ СВЯЗЬ С КАБМИНОМ И РАДОЙ. Сегодня, 23 ноября, начал работу межведомственный штаб координации действий силовых органов по защите государственной границы. Его основная функция – противодействие возможному миграционному кризису на границе (подробнее).

5. БЕРЛИН ХОЧЕТ "ЛУЧШИХ ОТНОШЕНИЙ" С РОССИЕЙ. ПРИЗЫВАЕТ КРЕМЛЬ ПОКАЗАТЬ ПРОГРЕСС ПО ДОНБАССУ. Германия хотела бы лучших отношений с Россией, чем сейчас, но это напрямую зависит от позиции Кремля по Украине, а точнее – прекращения войны на Донбассе, сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (подробнее).

6. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕРНУЛОСЬ К РОСТУ В ОКТЯБРЕ – ГОССТАТ. Промышленное производство в октябре 2021 года выросло на 1,4% по сравнению с октябрем прошлого года. В сентябре было зафиксировано падение промпроизводства на 0,7% в годовом исчислении (подробнее).

7. FORBES НАЗВАЛ ОСНОВАТЕЛЕЙ GRAMMARLY МИЛЛИАРДЕРАМИ. ОНИ БОГАЧЕ ПИНЧУКА. Сооснователи компании Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко стали миллиардерами после недавнего роста капитализации стартапа до $13 млрд, пишет Forbes (подробнее).

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Вадим Ребрина

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