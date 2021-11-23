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Берлин хочет "лучших отношений" с Россией. Призывает Кремль показать прогресс по Донбассу

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 14:20
Берлин хочет
Хайко Маас на Берлинском внешнеполитическом форуме 2021 года (скриншот с видео)

Германия хотела бы лучших отношений с Россией, чем сейчас, но это напрямую зависит от позиции Кремля по Украине, а точнее – прекращения войны на Донбассе. Об этом 23 ноября сказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме.

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Перечисляя стоящие перед Евросоюзом глобальные вызовы, Маас включил в этот список и захват Россией украинского Крыма, что "поставило под вопрос весь европейский порядок мирного существования".  

Немецкий министр указал, что улучшению отношений Германии с Россией препятствует позиция Москвы.

"К сожалению, Россия отказалась участвовать во встрече министров иностранных дел стран-участниц нормандской четверки", – сказал министр. Германию также "крайне беспокоит", что Россия наращивает военную активность на границе с Украиной, добавил он.

Что касается продолжения переговорного процесса по Донбассу, то "мяч сейчас находится на стороне Москвы", резюмировал Маас.

Читайте также: Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины

Сергей Бережной
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Хайко Маас Германия война Донбасс евросоюз дипломатия нормандский формат международные отношения
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