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Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины

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12.11.2021, 21:54
Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины - Фото
Жан-Ив Ле Дриан (фото - EPA)

Франция выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и предупредила Россию о серьезных последствиях любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины. Об этом шла речь на встрече в Париже министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана и министра обороны Флоранс Парли с российскими коллегами Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба Минобороны Франции.

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Французская сторона призвала Москву не отказываться от проведения переговоров по Донбассу в нормандском формате с участием министров иностранных дел.

Франция также напомнила России о взятых ею обязательствах в рамках ОБСЕ в отношении прозрачности передвижения и деятельности военных, а также о полном соблюдении мер доверия и безопасности.

Что касается ситуации в Беларуси, французские министры осудили безответственное и неприемлемое поведение диктаторского режима, направляющего миграционные потоки в страны ЕС. Они призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы прекратить это.

Также французская сторона заявила о неприемлемости размещения наемников российской ЧВК Вагнера в Сахело-Сахарской полосе, что может нанести ущерб интересам Франции и ее партнеров, участвующих в борьбе с терроризмом в Сахеле.

Французские министры также выразили растущую озабоченность ситуацией с правами человека и общественными свободами в России, в частности, в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным.

Вадим Ребрина
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Россия Донбасс чвк вагнера франция
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