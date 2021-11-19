"Не стоит скрывать". Меркель отреагировала на публикацию Россией дипломатической переписки
И. о. канцлера Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на публикацию Россией дипломатической переписки с министерствами иностранных дел ФРГ и Франции о нормандском формате. Она сказала во время общения с журналистами, что "в этом отношении ничего не стоит скрывать", передает DW.
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По мнению Меркель, нет ничего удивительного, что такие письма предают огласке.
"Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах, так что в этом отношении никому ничего не стоит скрывать", – сказала она.
При этом Меркель сожалеет из-за отмены встреч глав МИД в нормандском формате. По ее словам, эти встречи имеют собственный импульс, а потому – "хороши и важны".
В отличие от Меркель МИД Германии публикацию Россией дипломатической почты раскритиковал. В ответе на запрос DW представитель ведомства назвал такие действия нарушением дипломатической практики.
По его словам, Германия и Франция несколько месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализации конкретной повестки по урегулированию конфликта.
Также вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что Россия такими действиями "добивает нормандский формат" и остатки доверия к себе. Он заверил, что Украина, Франция и Германия продолжат работать над привлечением РФ к переговорному процессу.
Франция также обвинила РФ в нарушении дипломатического протокола, отмечают журналисты.
- 1 октября президент Владимир Зеленский поговорил с Меркель и Макроном. В тот же день европейские лидеры провели разговор и с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле после этого заявили, что главы МИД будут вести дело к проведению встречи на своем уровне в нормандском формате.
- 13 октября Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают. В тот же день в Германии сообщили, что встреча глав МИД должна состояться как можно скорее.
- 9 ноября МИД Франции обвинил во лжи главу МИД РФ Сергея Лаврова, который утверждал, что Франция и Германия не ответили на предложения РФ о встрече в нормандском формате.
- 17 ноября МИД РФ опубликовал переписку с Францией и Германией. Там утверждали, что позиция России в этих переговорах "искажена".
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