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"Не стоит скрывать". Меркель отреагировала на публикацию Россией дипломатической переписки

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 08:06
Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)

И. о. канцлера Германии Ангела Меркель сдержанно отреагировала на публикацию Россией дипломатической переписки с министерствами иностранных дел ФРГ и Франции о нормандском формате. Она сказала во время общения с журналистами, что "в этом отношении ничего не стоит скрывать", передает DW.

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По мнению Меркель, нет ничего удивительного, что такие письма предают огласке.

"Многие мои письма я тоже могла прочесть в газетах, так что в этом отношении никому ничего не стоит скрывать", – сказала она.

При этом Меркель сожалеет из-за отмены встреч глав МИД в нормандском формате. По ее словам, эти встречи имеют собственный импульс, а потому – "хороши и важны".

В отличие от Меркель МИД Германии публикацию Россией дипломатической почты раскритиковал. В ответе на запрос DW представитель ведомства назвал такие действия нарушением дипломатической практики.

По его словам, Германия и Франция несколько месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализации конкретной повестки по урегулированию конфликта. 

Также вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что Россия такими действиями "добивает нормандский формат" и остатки доверия к себе. Он заверил, что Украина, Франция и Германия продолжат работать над привлечением РФ к переговорному процессу.

Франция также обвинила РФ в нарушении дипломатического протокола, отмечают журналисты.

Читайте также: Франция предупредила Россию о серьезных последствиях любой агрессии против Украины

Марк Сировой
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Ангела Меркель Сергей Лавров нормандский формат мид германии дмитрий кулеба переписка
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