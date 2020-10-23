Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 23 октября

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1. С ПОНЕДЕЛЬНИКА В УКРАИНЕ ВСТУПЯТ В СИЛУ НОВЫЕ ЗОНЫ КАРАНТИНА. В красной зоне оказались сразу 10 областных центров (подробнее).

2. НА ТАМОЖНЕ ЧИСТКИ: УВОЛЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ ПЯТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. Увольнения коснулись Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен (подробнее).

3. ПРЕМЬЕР АРМЕНИИ ВЫСТУПИЛ ЗА ВВОД В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ МИРОТВОРЦЕВ ИЗ РОССИИ. Пашинян также заявил, что обратится за помощью к ОДКБ и России, если боевые действия распространятся на всю границу Армении и Азербайджана (подробнее).

4. БЫВШИЙ СОВЛАДЕЛЕЦ ПРИВАТБАНКА ПОДАЛ ЧЕТЫРЕ ИСКА К ГОСУДАРСТВУ. Боголюбов хочет 33% акций национализированного банка (подробнее).

5. В УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИУРСОМ. За вчера выявлено 7517 новых заболевших (подробнее).

6. МАЙДАН НЕЗАВИСИМОСТИ ОЧИСТИЛ ОТ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ. Впервые за 30 лет крыши зданий на Майдане освободились от рекламных бордов (подробнее).

7. В БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛИ МНОГОТЫСЯЧНЫЕ МИТИНГИ ЗА ЛУКАШЕНКО. Официальная причина – опасность распространения коронавируса. Неофициальная – массовые отказы людей, которых пытались согнать на акции со всей страны (подробнее).

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Денис Юдин

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