В Беларуси отменили митинги "за Лукашенко" – СМИ пишут, что не удалось собрать участников

Людей убеждали поехать на провластные митинги в Минск, угрожая увольнениями, непродлением контрактов и лишением премий, сообщает TUT.by

В Беларуси отменили провластные митинги в поддержку самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, на которые в Минск намеревались свозить поездами и автобусами людей со всей страны. Об этом сообщают издание TUT.by.

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Работники, которые монтировали сцену на площади Независимости, а также возле стелы Минск – город герой, сообщили, что им дали "отбой" – сейчас сцену разбирают, пишет источник.

Отмечается, одна из организаторов митинга заявила, что ей поступил указ об отмене мероприятия. Она пояснила, что акции не будет из-за эпидемии коронавируса.

Помимо этого, TUT.by пишет, что они получили десятки сообщений от работников предприятий и бюджетников об отмене митингов.

Вероятными причинами, по мнению Onliner, отмены провластного митинга стали многочисленные отказы людей от участия в нем, из-за чего был риск не собрать массовое шествие, а также распространение коронавируса.

Работников организаций убеждали поехать на провластные митинги в Минск, в том числе обещая премии и отгулы, а в некоторых случаях — угрожали увольнениями, непродлением контрактов и лишением все тех же премий, сообщает TUT.by.

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Станислав Стороженко

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