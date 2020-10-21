Власти Беларуси хотят свозить людей со всей страны на митинг за Лукашенко – Радио Свобода

Людей принуждают ехать под угрозой непродления контракта или увольнения, пишет издание

25 октября в Минске должен состоятся масштабный митинг в поддержку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – власти республики планируют свозить работников госучреждений со всех уголков страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Некоторых принуждают ехать под угрозой непродления контракта или увольнения, пишет издание. Отмечается, что людям не говорят точно или не уточняют, куда именно их будут везти.

Как сообщает РС, из Минска на митинг собираются повезти сотрудников завода "Кристалл", в Полоцке от учебных заведений требуют отправить по шесть человек. В Гомеле также принуждают работников школ, однако они отказываются. По словам источников издания, учителя отказываются, а в основном поедут директора и заучи.

Кроме того, из Могилева планируют отправить два поезда по 18 вагонов с участниками "митингов за Лукашенко", передает Радио Свобода.

Читайте также: "Самых опасных острокопытных с улиц уберем". МВД Беларуси назвало протестующих "фашистами"

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.