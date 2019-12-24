Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 декабря

1. ЗАПРАВКИ СНИЗИЛИ ЦЕНЫ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ЗЕЛЕНСКИМ. На станциях крупных розничных сетей 24 декабря цены на бензин и дизтопливо цены снизились на 0,5-1 грн/л. Например, на заправках ОККО и WOG цены на бензин и дизтопливо опустились на 50 коп./литр. На заправках Amic цена на бензин снизилась на 80 коп./л и на 70 коп./л - на дизтопливо. 23 декабря президент Зеленский призвал сети АЗС к реальному снижению цен на бензин вместо наращивания выплат по бонусным программам (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ГБР: ПО НЕМУ УВОЛЯТ ТРУБУ. Закон меняет правовой статус ГБР, его организационную и территориальную структуру, численность аппарата ГБР, основания для привлечения сотрудников ГБР к дисциплинарной ответственности. Также отменяется конкурс на должности первого заместителя и заместителя директора ГБР, передав ему право самому назначать заместителей. После вступления закона в силу будут уволены директор ГБР Роман Труба и его заместители (подробнее).

3. СЛУГА НАРОДА ЗАЯВЛЯЕТ О ПОБЕДЕ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ. Партия Слуга народа заявила о победе на местных выборах 22 декабря. Официальные итоги выборов ЦИК пока еще не публиковал. В СН заявляют, что кандидаты партии победили на выборах 25 глав ОТГ из 86 (в 52 ОТГ победили самовыдвиженцы, в пяти - кандидаты от Батькивщины, в двух - от Нашего края, по одному - от Аграрной партии и Укропа). Также в партии утверждают, что получили 476 мандатов в местных советах из 1775 (подробнее).

4. СУДЬБУ АВАКОВА РЕШИТ РАДА. Премьер-министр Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос, останется ли Арсен Аваков членом Кабмина в новом году. Гончарук заявил, что "это должен решить парламент". Ранее Зеленский заявлял, что Аваков "находится на испытательном сроке", и, если он не "принесет реальных дел до конца года", будет уволен (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ УВОЛИЛ ГЛАВ ЛЬВОВСКОЙ И ЗАКАРПАТСКОЙ ОГА. Уволены Маркиян Мальский и Игорь Бондаренко. По словам президента: "В этих двух областях мы не увидели ни одного результата" (подробнее).

6. КАБМИН ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ КВИТАНЦИЙ. Для проверки квитанции с помощью нового веб-ресурса необходимо узнать ее код, который необходимо ввести на странице check.gov.ua. Пока к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank, но в ближайшее время должны присоединиться другие. Также запустят горячую линию, куда можно жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме (подробнее).

7. КОГДА ДОСТРОЯТ ЖК УКРБУДА. 23 декабря состоялась встреча представителей руководства ХК Киевгорстрой, компании УкрБуд и представителей группы инвесторов по достройке объектов Укрбуда. По результатам встречи подписан меморандум. Документ включает 23 ЖК и один бизнес-центр. Возобновление строительства должно произойти в течение шести месяцев со дня подписания меморандума. Однако в инициативной группе инвесторов заявляют, что оценить прогресс пока трудно (подробнее).



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