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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 февраля

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 24 февраля - Фото
24.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЗЕЛЕНСКИЙ НАБРАЛ БЫ 40%, ЕСЛИ БЫ ВЫБОРЫ БЫЛИ НА ДНЯХ. Кроме того, в соответствии с опросом Центра Разумкова, 15% проголосовали бы за лидера Оппозиционной платформы – За життя Юрия Бойко, 13,5% - за пятого президента Петра Порошенко, а 10% - за лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко (подробнее)

2. ДЕЛО MH17. У СЛЕДСТВИЯ ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬ ЗАПУСКА РАКЕТЫРуководитель Объединенной следственной группы Фред Вестербеке сообщил, что "есть очевидец", и что Россия не предоставила запрошенные данные и не признала добровольно свое участие в трагедии. Однако "нет сомнений", что ЗРК Бук, который сбил самолет, - из 53-й бригады ВС РФ (подробнее).

3. ПАРТИЯ МЕРКЕЛЬ ПРОВАЛИЛА ВЫБОРЫ В ГАМБУРГЕ. Христианско-демократический союз получил немногим более 11% голосов и оказался на третьем месте, пропустив вперед социал-демократов и зеленых. Генсек партии сказал, что это был горький день. Первое заняли союзники ХДС, социал-демократы, за которых проголосовали 39,1% избирателей (подробнее).

4. В ГОССТАТЕ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛ ТЕЛЕКОМ В 2019 ГОДУКомпании телеком-отрасли получили выручку 71,5 млрд гривень. В частности, интернет-услуги в 2019 году принесли 13,7 млрд грн, в то время как этот показатель в 2018 году составлял 12,2 млрд грн. Также в лидерах прироста оказались курьерская деятельность и кабельное ТВ (подробнее).

5. ПОСОЛЬСТВО РФ В ПРАГЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ НА ПЛОЩАДИ НЕМЦОВА. Решение переименовать площадь у посольства России, которая называлась "Под каштанами", горсовет принял единогласно. Также одну из аллей в Праге назовут в честь российской журналистки Анны Политковской (подробнее).

6. ЦЕНА ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УПАЛА ДО МИНИМУМА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА. В феврале оптовая цена газа для населения составит 3 950 грн за тысячу кубометров без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку. Это на 15% меньше, чем в январе 2020-го и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, отметили в Нафтогазе Украины (подробнее). 

7. СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННЫМ УВОЛЬНЕНИЕ НАСИРОВА ИЗ ГФС. Таким образом, Шестой апелляционный админсуд оставил без удовлетворения жалобы Кабинета министров и ГФС. Как пояснили в пресс-службе суда, решение ОАСК от 11 декабря 2018 года (которым он признал незаконным решение Кабмина об увольнении) оставлено без изменений только в части признания противоправным и отмены постановления правительства об увольнении, в части же восстановления в должности Насирова решение признано недействительным (подробнее).

Читайте также интервью дня: Андрей Зубов: Власть в РФ ненавидят. Так что или честные выборы, или дворцовый переворот

Шилин Михаил
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