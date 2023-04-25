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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 апреля

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 апреля - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

1. БАЙДЕН ИДЕТ НА ВТОРОЙ СРОК. Действующий президент США Джо Байден официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году. (подробнее)

2. ГЕНЕРАЛ СЫРСКИЙ НАЗВАЛ ПЯТЬ ВОЕННЫХ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВСУ ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖИВАТЬ БАХМУТ. Бои за Бахмут имеют важное значение не только для россиян, но и для ВСУ, так как Силы обороны уже несколько месяцев сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт. (подробнее)

3. РОССИЯНЕ УДАРИЛИ РАКЕТОЙ С-300 ПО КУПЯНСКУ. Российские оккупанты ударили по центру Купянска ракетой системы С-300, попали в музей, два человека погибли, 10 ранены. (подробнее)

4. КАБМИН ОТЛОЖИЛ ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО КОНЦА МАЯ. Кабинет министров на заседании решил еще на месяц – до 31 мая – сохранить фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей. (подробнее)

5. БОРРЕЛЬ: ЕС БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ НА ОСНОВЕ ИХ ОТНОШЕНИЯ К РОССИИ И КИТАЮ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет строить отношения с другими странами на основе их отношения к России и Китаю. (подробнее)

6. АРЕСТОВАНО БОЛЕЕ 1 МЛРД ГРН АКТИВОВ ОКСАНЫ МАРЧЕНКО. По материалам СБУ, суд арестовал корпоративные права Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов". (подробнее)

7. ГУР ЭВАКУИРОВАЛО ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ГРУЗИИ И ПЕРУ ИЗ СУДАНА. Главное управление разведки Минобороны провело операцию по эвакуации из охваченного боями Хартума в Судане украинцев и граждан других стран. (подробнее)

Читайте также: Юридическая защита и признание общества. Зачем нужны регистрируемые партнерства

Наталія Медведєва
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