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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября - Фото

1. БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ЗАКРЫВАЮТ ВЪЕЗД ИЗ ШЕСТИ СТРАН: ТАМ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА. На фоне сообщений об обнаружении нового, имеющего вдвое больше мутаций, чем дельта, штамма коронавируса, Британия в качестве меры предосторожности вводит сегодня в полдень по Гринвичу ограничения на полеты из ЮАР и пяти соседних стран Южной Африки (подробнее).

2. В МВФ ПОДСЧИТАЛИ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ УКРАИНЫ ИЗ-ЗА ЗАПУСКА СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Из-за российского газопровода Северный поток-2 ежегодные доходы Украины от предоставления в использование своей газотранспортной системы снизятся примерно до $1,2 млрд уже к 2024 году (подробнее).

3. КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО НАЧАЛО НАЧИСЛЯТЬ ШТРАФЫ ЗА ДОЛГИ. КП "Киевтеплоэнерго" начало применять штрафы в размере 3% годовых и начислять инфляционные потери к хроническим должникам за тепловую энергию с лета 2021 года (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ: В УКРАИНЕ ГОТОВЯТ ГОСПЕРЕВОРОТ С УЧАСТИЕМ АХМЕТОВА. Власть получила информацию, что в Украине якобы готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ О ЧВК ВАГНЕРА: ЭТО ОПЕРАЦИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ БУРБА. МНЕ ЗА НЕЕ СТЫДНО. Президент Владимир Зеленский раскритиковал экс-главу военной разведки Василия Бурбу и операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера (подробнее).

6. LIGA.NET СПРОСИЛА ЗЕЛЕНСКОГО, ГДЕ СУДЕБНАЯ РЕФОРМА. ВОТ ЧТО ОН ОТВЕТИЛ. Верховная Рада приняла ключевые законы по судебной реформе, ее завершение – в руках международных экспертов. Скандальный Окружной админсуд Киева не удалось ликвидировать быстро, потому что это "поломало бы Раду" (подробнее).

7. ЕВРОБОНДЫ ДТЭК УПАЛИ В ЦЕНЕ НА 11% ПОСЛЕ СЛОВ ЗЕЛЕНСКОГО ОБ АХМЕТОВЕ. Евробонды ДТЭК упали в цене на 11% после слов президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственного перевороте с участием собственника компании Рината Ахметова (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Зеленский дал пресс-конференцию по случаю половины срока у власти: хроника

Вадим Ребрина
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