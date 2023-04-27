Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 апреля

1. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО НИКОЛАЕВУ – ПОПАЛА В МНОГОЭТАЖКУ И ЧАСТНЫЕ ДОМА. 27 апреля около часа ночи армия государства-террориста России ударила несколькими ракетами по жилым кварталам Николаева, есть попадания в дома (подробнее).

2. В ПОЛЬШЕ ВЫЯВИЛИ ОБЛОМКИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА. СМИ ПИШУТ, ЧТО НА НЕМ БЫЛИ РОССИЙСКИЕ НАДПИСИ. Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил, что в лесу недалеко от города Быдгощ, расположенного на севере страны, были обнаружены обломки неизвестного военно-воздушного объекта (подробнее).

3. С 28 АПРЕЛЯ НА ДОРОГАХ УКРАИНЫ ЗАРАБОТАЕТ ЕЩЕ 39 КАМЕР, ИХ ОТКЛЮЧИЛИ В НАЧАЛЕ ВТОРЖЕНИЯ. В Украине с пятницы, 28 апреля, на автомобильных дорогах начнут работу 39 комплексов автофиксации правонарушений (подробнее).

4. ЗАЛУЖНЫЙ РАССКАЗАЛ МИЛЛИ О ПОДГОТОВКЕ К НАСТУПЛЕНИЮ. СКАЗАЛ: ГЛАВНОЕ — ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАССЫ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поговорил с главным генералом США Марком Милли, рассказав ему о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны (подробнее).

5. ГЕНСЕК НАТО: УКРАИНА ПОЛУЧИЛА 1550 БРОНЕМАШИН И 230 ТАНКОВ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЕВЯТЬ БРИГАД. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов (подробнее).

6. НБУ СОХРАНИЛ СТАВКУ НА УРОВНЕ 25%: ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЕТСЯ, А ЭКОНОМИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОСТУ. Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых (подробнее).

7. СТОЛТЕНБЕРГ: НА САММИТЕ НАТО МЫ ВЫСТУПИМ С МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММОЙ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе организация планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.