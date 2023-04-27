UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 апреля

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 апреля - Фото
Последствия российской ракетной атаки по Николаеву (Фото: НикВести)

1. РОССИЯ УДАРИЛА РАКЕТАМИ ПО НИКОЛАЕВУ – ПОПАЛА В МНОГОЭТАЖКУ И ЧАСТНЫЕ ДОМА. 27 апреля около часа ночи армия государства-террориста России ударила несколькими ракетами по жилым кварталам Николаева, есть попадания в дома (подробнее).

2. В ПОЛЬШЕ ВЫЯВИЛИ ОБЛОМКИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА. СМИ ПИШУТ, ЧТО НА НЕМ БЫЛИ РОССИЙСКИЕ НАДПИСИ. Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро сообщил, что в лесу недалеко от города Быдгощ, расположенного на севере страны, были обнаружены обломки неизвестного военно-воздушного объекта (подробнее).

3. С 28 АПРЕЛЯ НА ДОРОГАХ УКРАИНЫ ЗАРАБОТАЕТ ЕЩЕ 39 КАМЕР, ИХ ОТКЛЮЧИЛИ В НАЧАЛЕ ВТОРЖЕНИЯ. В Украине с пятницы, 28 апреля, на автомобильных дорогах начнут работу 39 комплексов автофиксации правонарушений (подробнее).

4. ЗАЛУЖНЫЙ РАССКАЗАЛ МИЛЛИ О ПОДГОТОВКЕ К НАСТУПЛЕНИЮ. СКАЗАЛ: ГЛАВНОЕ — ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАССЫ. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поговорил с главным генералом США Марком Милли, рассказав ему о ситуации на фронте и потребностях Сил обороны (подробнее).

5. ГЕНСЕК НАТО: УКРАИНА ПОЛУЧИЛА 1550 БРОНЕМАШИН И 230 ТАНКОВ. МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЕВЯТЬ БРИГАД. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники передали Украине 1550 бронемашин, 230 танков и "огромное" количество боеприпасов (подробнее).

6. НБУ СОХРАНИЛ СТАВКУ НА УРОВНЕ 25%: ИНФЛЯЦИЯ СНИЖАЕТСЯ, А ЭКОНОМИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОСТУ. Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых (подробнее).

7. СТОЛТЕНБЕРГ: НА САММИТЕ НАТО МЫ ВЫСТУПИМ С МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММОЙ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите Альянса в Вильнюсе организация планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 