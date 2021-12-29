Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 29 декабря

1. БАЙДЕН НЕ ОТВЕТИЛ ПРЯМО, ВСТРЕТИТСЯ ЛИ С ПУТИНЫМ 10 ЯНВАРЯ. Президент США Джо Байден не дал прямого ответа, встретится ли он с лидером России Владимиром Путиным в начале января, когда должны пройти встречи между американскими и российскими официальными лицами. (подробнее)

2. ЕС ВОЗМУТИЛИ УСЛОВИЯ РОССИИ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал "абсолютно неприемлемыми" требования России по прекращению расширения НАТО на восток. Он подчеркнул, что эти условия недопустимы "особенно с учетом Украины". (подробнее)

3. БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАТИЛА ИМПОРТИРОВАТЬ КАРТОФЕЛЬ ИЗ УКРАИНЫ. Беларусь ввела заградительные таможенные пошлины на ввоз картофеля из Украины, что привело к прекращению украинского экспорта картофеля в эту страну. В 2021 году 93% экспорта украинского картофеля приходилось на Беларусь. (подробнее)

4. США ОСТАВЯТ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ АВИАНОСЕЦ И КОРАБЛИ ИЗ-ЗА ВОЙСК РФ НА ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ. США оставят в Средиземном море группу военных кораблей, включая авианосец USS Harry S. Truman, из-за скопления войск России на границах Украины. Авианосец и пять сопровождающих кораблей должны были идти на Ближний Восток. (подробнее)

5. ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА. У молочников кризис из-за высокой цены на газ, они обратились к государству с просьбой о внедрении льготных цен на энергоносители и подписании меморандума о механизме регулирования цен. (подробнее)

6. СУД ПРЕДОСТАВИЛ ЗАВОДУ КОЛОМОЙСКОГО СПРАВКУ ОБ ОТСУТСТВИИ ДОЛГА ПЕРЕД ПРИВАТБАНКОМ. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ) из сферы влияния олигарха Игоря Коломойского к ПриватБанку. (подробнее)

7. ГАЗПРОМ ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ГОТОВ К РАБОТЕ. Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что обе нитки российского газопровода Северный поток-2 полностью заполнены техническим газом и трубопровод готов к работе. (подробнее)

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