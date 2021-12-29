UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ученые наблюдают за осложнениями после COVID-19 уже два года. Вот какие выводы

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 10:04
Ученые наблюдают за осложнениями после COVID-19 уже два года. Вот какие выводы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

У большинства людей, который переболели COVID-19 с попаданием в больницу, в течение года после выписки физические и респираторные осложнения постепенно снижались, однако утомляемость и "умственные" симптомы не исчезли. Препринт об этом выложен на medRxiv сотрудниками отделения восстановительной медицины в медцентре Эразмус (Роттердам).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В исследование включены почти 500 пациентов средним возрастом 60±11 лет, из них 68% мужчин. Средняя продолжительность пребывания в больнице у них была 11 дней. Пациенты наблюдаются в течение двух лет с измерениями через три и шесть месяцев, а также через год и два года после выписки.

Выводы:

→ через три месяца после выписки у 97% пациентов имелся хотя бы один симптом болезненного состояния;
→ этот показатель снизился до 95,5% и 92% через полгода и год соответственно;
→ мышечная слабость, одышка при физнагрузке, утомляемость, проблемы с памятью и концентрацией были наиболее распространенными симптомами с частотой более 50% во время наблюдения;
→ cо временем мышечная слабость, выпадение волос и одышка значительно уменьшились, но другие симптомы (усталость, проблемы с концентрацией и памятью, нюхом и вкусом) сохранялись.

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

Так называемый лонг-ковид наблюдался чаще у женщин.

Читайте также: Похоже, омикрон на 50-70% реже приводит к госпитализации 

Еще из выводов:

→ более короткое пребывание в больнице и лечение стероидами были связаны со снижением мышечной слабости;
→ сопутствующие заболевания и трудоустройство были связаны с повышенной утомляемостью;
→ более короткое пребывание в больнице и сопутствующие заболевания были связаны с проблемами памяти.

Нажмите на схему выше, чтобы увеличить ее

"Наши результаты подчеркивают важность поиска основных причин и эффективных методов лечения состояния после COVID-19, вдобавок к адекватной профилактике самого COVID-19", – резюмировали авторы.

Читайте также: Три дозы CoronaVac не дают "адекватных" титров антител против заражения омикроном

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
осложнение исследование медицина госпитализация инфекция коронавирус COVID-19 препринт long COVID
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 