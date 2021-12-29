Ученые наблюдают за осложнениями после COVID-19 уже два года. Вот какие выводы

У большинства людей, который переболели COVID-19 с попаданием в больницу, в течение года после выписки физические и респираторные осложнения постепенно снижались, однако утомляемость и "умственные" симптомы не исчезли. Препринт об этом выложен на medRxiv сотрудниками отделения восстановительной медицины в медцентре Эразмус (Роттердам).

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В исследование включены почти 500 пациентов средним возрастом 60±11 лет, из них 68% мужчин. Средняя продолжительность пребывания в больнице у них была 11 дней. Пациенты наблюдаются в течение двух лет с измерениями через три и шесть месяцев, а также через год и два года после выписки.

Выводы:

→ через три месяца после выписки у 97% пациентов имелся хотя бы один симптом болезненного состояния;

→ этот показатель снизился до 95,5% и 92% через полгода и год соответственно;

→ мышечная слабость, одышка при физнагрузке, утомляемость, проблемы с памятью и концентрацией были наиболее распространенными симптомами с частотой более 50% во время наблюдения;

→ cо временем мышечная слабость, выпадение волос и одышка значительно уменьшились, но другие симптомы (усталость, проблемы с концентрацией и памятью, нюхом и вкусом) сохранялись.

Так называемый лонг-ковид наблюдался чаще у женщин.

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Еще из выводов:

→ более короткое пребывание в больнице и лечение стероидами были связаны со снижением мышечной слабости;

→ сопутствующие заболевания и трудоустройство были связаны с повышенной утомляемостью;

→ более короткое пребывание в больнице и сопутствующие заболевания были связаны с проблемами памяти.

"Наши результаты подчеркивают важность поиска основных причин и эффективных методов лечения состояния после COVID-19, вдобавок к адекватной профилактике самого COVID-19", – резюмировали авторы.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

В ЮАР под конец 2021 года предположили, что инфицирование омикрон-штаммом, вероятно, дает защиту и от дельты.

Есть и другие хорошие новости: сильно мутировавшие шипы омикрона хуже "пронзают" клеточную мембрану.

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Евгений Пилипенко

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