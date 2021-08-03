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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа - Фото

1. В КИЕВЕ НАШЛИ МЕРТВЫМ ГЛАВУ БЕЛАРУСКОГО ДОМА В УКРАИНЕ. Виталия Шишова нашли повешенным в парке. На его теле обнаружены ссадины и царапины. Полиция открыла уголовное производство. (подробнее)

2. PFIZER И MODERNA ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА. Фармацевтические компании Moderna и Pfizer объявили о повышении цен на свои вакцины против коронавируса –  примерно на 10% и на 25% соответственно. (подробнее)

3. МВФ ДАСТ УКРАИНЕ $2,7 МЛРД. Согласно квотам, Украина получит от МВФ безвозмездно $2,7 млрд из $650 млрд. (подробнее)

4. ПРИВАТБАНК ОЦЕНИЛ ДОЛГ БЫВШИХ АКЦИОНЕРОВ В 165 МЛРД ГРН. На конец июня 2021 года объем кредитного портфеля ПриватБанка, который связан с бывшими акционерами, составил 164,7 млрд грн. В ПриватБанке подчеркнули, что будут продолжать принимать меры до возвращения списанной задолженности. (подробнее)

5. В КБ ЮЖНОЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ. Генеральным директором ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" назначен Александр Кушнарев. (подробнее)

6. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОНЫ О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ. Президент подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. (подробнее)

7. ЧЕРКАСОВА ЗАВОЕВАЛА ДЛЯ УКРАИНЫ СЕДЬМУЮ НАГРАДУ НА ОЛИМПИАДЕ. Украинка Алла Черкасова на Олимпиаде в Токио победила в поединке за бронзовую медаль в вольной борьбе (до 68 кг). (подробнее)

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