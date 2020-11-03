Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 3 ноября

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1. НОВЫЙ РЕКОРД. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ В УКРАИНЕ ПОЧТИ ВЫШЛА НА 9000 В ДЕНЬ. Вчера, 2 ноября, в Украине выявили 8899 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (6754 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии (подробнее).

2. ГЛАВА УКРЭКСИМБАНКА НАЗВАЛ КОМПАНИИ, НЕ ВЕРНУВШИЕ БАНКУ 39,8 МЛРД ГРН. КТО ЗА НИМИ СТОИТ? Проблемная задолженность государственного Укрэксимбанка составляет более 70 млрд грн (подробнее).

3. БОЛЕЕ 200 НАРДЕПОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ПРИЗВАЛИ 11 СУДЕЙ КСУ СЛОЖИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ. Нардепы Верховной Рады призвали 11 судей КСУ, принявших скандальное решение по антикоррупционной реформе, сложить полномочия (подробнее).

4. БОЛЬШАЯ СДЕЛКА. ЭПИЦЕНТР МОЖЕТ КУПИТЬ СЕТИ ВЕЛИКА КИШЕНЯ И ВЕЛМАРТ – НВ. Собственники сети гипермаркетов Эпицентр Александр и Галина Гереги рассматривают предложение о покупке компании Ритейл Групп Романа Лунина (сети Велика кишеня, Велмарт, ВК Экспресс и ВК Select) (подробнее).

5. КРИЗИС С КСУ. КОМИТЕТ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ РАЗУМКОВА, ПРОЕКТ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ РАССМАТРИВАЛИ. Антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Рады Дмитрия Разумкова по выходу из кризиса, созданного недавним решением Конституционного суда (подробнее).

6. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОТСРОЧИТ ВВЕДЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ ФОПОВ. Верховная Рада решила отсрочить использование кассовых аппаратов для ФОПов до 2022 года (подробнее).

7. APPLE АНОНСИРОВАЛА ЕЩЕ ОДНУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ В НОЯБРЕ: КОГДА И КАКИХ НОВИНОК ОЖИДАТЬ. Компания Apple анонсировала еще одну презентацию – она состоится 10 ноября в 20:00 по киевскому времени в Apple Park (подробнее).

8. НАБУ ОБЪЯВИЛО В РОЗЫСК ГЛАВУ ОАСК ВОВКА. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка в связи с тем, что он не является на допросы (подробнее).

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Арина Толина

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