Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 30 июля

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1. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАНА НАИВЫСШАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ. За прошедшие сутки, 29 июля, в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1197 человек (сутками ранее - 1022). Это рекордное количество заболевших, выявленных в Украине за сутки с начала эпидемии (подробнее).

2. МИНЮСТ РЕКОМЕНДУЕТ ЗЕЛЕНСКОМУ ВЕТИРОВАТЬ ЗАКОН ДУБИНСКОГО О ВАЛЮТНОЙ ИПОТЕКЕ. Принятый Верховной Радой законопроект №3640 депутата Александра Дубинского, которым предлагается продлить мораторий на взыскание имущества по ипотечным кредитам на самом деле блокирует взыскание всех залогов по кредитным договорам (подробнее).

3. КРАВЧУК ВОЗГЛАВИЛ УКРАИНСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ В ТКГ. Первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу (подробнее).

4. ДЕЛО НОВАКА: НАБУ И САП ОБЪЯВИЛИ ЕЩЕ ОДНО ПОДОЗРЕНИЕ. НАБУ и САП сообщили о подозрении владельцу группы компаний о подозрении в даче взятки экс-главе Укравтодора Славомиру Новаку и ее легализации на территории Польши (подробнее).

5. КОМПАНИЯ АХМЕТОВА ПРЕДУПРЕДИЛА О РОСТЕ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА. Компания YASNO с 1 августа повышает тарифы на электроэнергию для малого бизнеса. Повышение цен связано с изменениями тарифов на передачу и распределение электроэнергии, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (подробнее).

6. ЛУЦЕНКО: ВЕНЕДИКТОВА НАЗНАЧИЛА СВОИМ СОВЕТНИКОМ ПИСКУНА. Экс-генпрокурора Святослава Пискуна назначили советником генпрокурора. Фото приказа опубликовал в Facebook бывший генеральный прокурор Юрий Луценко (подробнее).

7. ЕРМАК О ДЕМАРШЕ КОЗАКА: МЫ ЗАНЯЛИ ЖЕСТКУЮ ПОЗИЦИЮ. РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ УСИЛИТЬ СВОЮ. Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе сложный, но сейчас его качественно переформатировали. Украина заняла жесткую позицию, Россия пытается усилить свою, заявил глава Администрации президента Андрей Ермак в ответ на письмо замруководителя администрации президента России и куратора Кремля по Донбассу Дмитрия Козака (подробнее).

8. СУРКИС О ПРОТЕСТАХ ПРОТИВ ЛУЧЕСКУ: НУЖНЫ БОЛЕЛЬЩИКИ, КОТОРЫЕ ПОНИМАЮТ ФУТБОЛ. Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу назначен в "Динамо" из-за его профессиональных качеств - и болельщикам надо это понимать. Об этом во время онлайн-презентации специалиста заявил президент клуба Игорь Суркис (подробнее).

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Арина Толина

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