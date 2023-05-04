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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 мая

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 4 мая - Фото
Фото: ОК "Юг"

1. Ночная атака России на Украину. ПВО сбила 18 из 24 дронов-камикадзе – Воздушные силы. Силы противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили 18 из 24 дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые Россия выпустила по Украине ночью 4 мая (подробнее).

2. У Новинского арестовали недвижимость на 10,5 млрд грн. СБУ сообщила об аресте 230 объектов недвижимости подсанкционного бизнесмена Вадима Новинского. Среди объектов – отель Park Inn by Radisson возле НСК "Олимпийский", морской торговый порт "Очаков", консервный завод "Верес" и торговые центры в разных регионах Украины (подробнее).

3. Спецслужбы создали портрет российского оккупанта: кто он и что его побуждает – инфографика ГУ. Украинские спецслужбы создали портрет российского оккупанта, проанализировав возраст, образование, социальное положение, отношение к командирам (подробнее).

4. "Мы все хотели бы видеть здесь другого Владимира": выступление Зеленского в Гааге – видео. Зеленский сегодня находится с визитом в Нидерландах. Выступая в Гааге, он заявил, что для судебного процесса над виновниками агрессии России против Украины необходимо создание полноценного международного трибунала, а не трибунала в "гибридном" варианте (подробнее).

5. Украина из-за "блефа" польских фермеров получила $143 млн убытков – Минэкономики. Замминистра экономики Тарас Качка считает, что протесты польских фермеров против украинского зерна были блефом. По словам Качки, из-за этого Украина получила $143 млн убытков (подробнее).

6. Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Одессы Труханова. Антикоррупционные органы обвиняют Труханова в завладении 92 млн грн из городского бюджета в результате приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по заведомо завышенной цене (подробнее).

7. Безопасность для Украины должна быть темой саммита НАТО в Вильнюсе – в Нидерландах подписана декларация. По результатам трехсторонних переговоров в Гааге между президентом Украины и главами правительств Бельгии и Нидерландов подписана совместная декларация (подробнее).

Смотрите видео:

Четыре комплекса и F-16. В Воздушных силах рассказали, какой должна стать будущая ПВО Украины

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Оксана Житнюк
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