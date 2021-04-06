Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 апреля

1. ОБЫСКИ В ОАСК. НАБУ ЗАДЕРЖАЛО БРАТА ВОВКА НА ПОЛУЧЕНИИ $100 000. Национальное антикоррупционное бюро раскрыло двух адвокатов, которые якобы обещали при помощи главы ОАСК "решить вопрос" с одним из судей. По информации СМИ из источников, одним из этих адвокатов оказался брат Вовка (подробнее).

2. СЕМЬЯ МЕДВЕДЧУКА ПРОДАЛА НПЗ В РОССИИ. Владельцем Новошахтинского завода нефтепродуктов стал крупный строительный подрядчик ПЕТОН, до этого НПЗ был оформлен на жен Медведчука и Козака (подробнее).

3. АРМИЯ РОССИИ У ГРАНИЦ УКРАИНЫ: ДЖОНСОН "ВЫРАЗИЛ СОЛИДАРНОСТЬ" С ЗЕЛЕНСКИМ. На фоне стягивания войск РФ к украинской границе британский премьер "подтвердил неизменную поддержку" со стороны британского королевства (подробнее).

4. НБУ ИСКЛЮЧИЛ ИЗ ГОСРЕЕСТРА 27 ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ. ДЕСЯТЬ ИЗ НИХ – СТРАХОВЫЕ. В связи с отсутствием действующих лицензий Нацбанк исключил из реестра 12 финкомпаний, десять страховых, один ломбард и один кредитный союз. (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ СТОЛТЕНБЕРГУ: НАТО – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К ЗАВЕРШЕНИЮ ВОЙНЫ НА ДОНБАССЕ. Президент заявил, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО стало бы сигналом для России и путем завершить войну на востоке страны (подробнее).

6. ОКРУЖЕНИЕ КОЛОМОЙСКОГО ЗАРАБОТАЛО 370 МЛН НА ПОСТАВКАХ УГЛЯ НА ЦЕНТРЭНЕРГО – BIHUS.INFO. В ходе расследования выяснилось, что Укрвуглезбагачення групп, которую Центрэнерго обвинило в перепродаже угля, связана с окружением олигарха Коломойского (подробнее).

7. МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. Международный валютный фонд повысил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году с 5,5% до 6% (подробнее).

Читайте также главные тексты дня:

Наукой по ковиду|Потеря запаха при COVID, последствия после него и эффект от карантина – обзор исследований

Репортаж|До 60-ти и старше. Как работают пункты вакцинации

Спецпропуск на транспорт за 100-200 грн? Не выбрасывайте деньги. Эксперимент LIGA.net

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.