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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 декабря

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 8 декабря - Фото
Виктор Бут и Бритни Гринер (Фото: EPA)

1. Ракетные удары по инфраструктуре Украины не влияют на операции ВСУ — главный генерал США. Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций (подробнее).

2. С начала войны Украина получила 176 грузов с энергетическим оборудованием. Кто помогает. С начала войны Украина получила 176 грузов весом 1907 тонн гуманитарной помощи с материалами и энергетическим оборудованием из стран ЕС и Великобритании (подробнее).

3. Украина предложила на международном уровне запретить обстрелы энергообъектов. Действия России в Украине продемонстрировали необходимость переосмыслить принципы защиты энергосистем в военных конфликтах, заявил замминистра энергетики (подробнее).

4. Пять Героев Украины. Золотую Звезду получили летчик Karaya и еще четверо защитников — фото. Майор Воздушных сил Вадим "Karaya" Ворошилов, который не скрывает своего лица и в День ВСУ опубликовал в Instagram окровавленное послебоевое селфи, официально стал Героем Украины (подробнее).

5. Запасы боеприпасов ЕС быстро тают из-за войны. Боррель призвал реанимировать ОПК Европы. Европейцам следует взять на себя больше ответственности за свою же безопасность, реанимировать оборонную промышленность и вооружиться достаточно, чтобы помогать Украине боеприпасами и оружием, а также сдерживать потенциальную военную агрессию России против стран ЕС, заявил Боррель (подробнее).

6. США забрали у России звезду баскетбола Гринер в обмен на торговца оружием Бута – CNN. Сегодня, 8 декабря, американская звезда WNBA Бриттни Гринер была освобождена из-под стражи в России в обмен на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута (подробнее).

7. Антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего главу НБУ Шевченко. Шевченко отрицает вину и обвиняет НАБУ в политическом преследовании. Он уверен, что дело "развалится в любом беспристрастном суде" (подробнее).

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