Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 9 октября

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1. В УКРАИНЕ НОВЫЙ РЕКОРД СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ. За прошедшие сутки выявили 5804 новых заболевших (подробнее).

2. ГОСАУДИТСЛУЖБА ВЫЯВИЛА ФИНАНСОВЫЕ НАРУШЕНИЯ В НАФТОГАЗЕ, ПОТЕРИ БЮДЖЕТА – 75 МЛРД ГРН. Опубликовано письмо главы Госаудитслужбы Плиса премьеру Шмыгалю, где предлагается привлечь виновных к ответственности (подробнее).

3. ЕРМАК: СТРАТЕГИЯ УКРАИНЫ НА ПЕРЕГОВОРАХ – НЕ В ОБВИНЕНИИ РОССИИ ВО ВСЕХ БЕДАХ. Глава Офиса президента считает, что нужно использовать все возможности для снижения напряжения (подробнее).

4. ПРОТИВ КОБОЛЕВА И РУКОВОДСТВА НАФТОГАЗА ОТКРЫТО ДЕЛО О ГОСИЗМЕНЕ. Глава Нафтогаза назвал дело "приглашением к публичной дискуссии" (подробнее).

5. ГЛАВЫ МИД АРМЕНИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА ВСТРЕТЯТСЯ В МОСКВЕ. Консультации по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе начнутся уже сегодня (подробнее).

6. FINCEN ПОДОЗРЕВАЕТ ПОРОШЕНКО В ПЕРЕВОДЕ $65 МЛН В ОФФШОРЫ. В Евросолидарности отрицают, что у пятого президента есть какие-либо оффшорные компании (подробнее).

7. В СЕНТЯБРЕ ИНФЛЯЦИЯ ВЫРОСЛА НА 1,1% ПО СРАВНЕНИЮ С АВГУСТОМ. Все лето цены практически не росли (подробнее).

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Денис Юдин

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