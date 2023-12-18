Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 декабря

Залужный о прослушке, мобилизации и наступлении, изменение подхода Минобороны к закупкам, 12-й пакет санкций ЕС против России и другие новости

Валерий Залужный (Фото: Офис президента)

1. "Давненько не был, часть войны". Залужный прокомментировал прослушку в кабинете – видео. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный прокомментировал обнаружение прослушки в своем кабинете и заявил, что это произошло "в одном из мест, где он работает". По его словам, прослушку нашли в помещении, где он должен был работать 18 декабря — вчера во время проверки там нашли устройство (подробнее).

2. Мобилизация. Залужный: Нужно вернуть ранее имевшиеся границы. Рекрутинг оценивать рано. Главнокомандующий ВСУ прокомментировал мобилизацию и напомнил о важности замены бойцов передовой. По его словам, новый проект рекрутинга в Силы обороны пока оценивать рано (подробнее).

3. Залужный о наступлении ВСУ: Не буду говорить о своих планах, это не шоу. Патовой ситуации нет – видео. Главнокомандующий ВСУ не стал отвечать на вопросы о дальнейших наступлениях украинских воинов. По его словам, на фронте нет патовой ситуации (подробнее).

4. Когда крупнейшую компанию в мире продают за $14,9 млрд. Японская компания Nippon Steel, являющаяся №4 среди сталеварных компаний в мире, объявила о приобретении американской US Steel в рамках сделки с отметкой $14,9 млрд. Nippon уже владеет американской компанией Standard Steel и имеет совместное предприятие с ArcelorMittal в Алабаме (подробнее).

5. Еще две компании остановили движение судов через Красное море. Цены на нефть взлетели. Нефтегазовый гигант British Petroleum (BP Plc) заявил, что приостановит все перевозки через Красное море из-за усиления нападений на торговые суда со стороны боевиков-хуситов. Позже об аналогичном решении объявила тайваньская судоходная компания Evergreen Line (подробнее).

6. Минобороны изменило подход к госзакупкам. Теперь это будет по стандартам НАТО – Умеров. Министр обороны Рустем Умеров на презентации госпредприятия "Государственный оператор тыла" подтвердил, что оборонное ведомство изменило принципы и полномочия в ранее имевшихся закупках. По его словам, сейчас это происходит по стандартам НАТО и поможет бороться с нечестными госзакупками (подробнее).

7. Евросоюз одобрил 12-й пакет санкций против России. Запретили экспорт алмазов. Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России. Цель пакета – введение дополнительных запретов на импорт и экспорт России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек. Пакет содержит замораживание активов для более 140 физических и юридических лиц. Сюда входят компании российской военной промышленности, частные военные компании, IT-компании (подробнее).

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