Сім головних новин України та світу на 19:00 18 грудня

Залужний про прослуховування, мобілізацію та наступ, зміна підходу Міноборони до закупівель, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії та інші новини

Валерій Залужний (Фото: Офіс президента)

1. "Давненько не був, частина війни". Залужний прокоментував прослуховування в кабінеті — відео. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прокоментував виявлення прослуховування у своєму кабінеті та заявив, що це сталося "в одному з місць, де він працює". За його словами, пристрій прослуховування знайшли у приміщенні, де він мав працювати 18 грудня — учора під час перевірки (детальніше).

2. Мобілізація. Залужний: Потрібно повернути межі, які були раніше. Рекрутинг оцінювати зарано. Головнокомандувач ЗСУ прокоментував мобілізацію й нагадав про важливість заміни бійців на передовій. За його словами, новий проєкт рекрутингу в Сили оборони поки що оцінювати зарано (детальніше).

3. Залужний про наступ ЗСУ: Не говоритиму про свої плани, це не шоу. Патової ситуації немає — відео. Головнокомандувач ЗСУ не став відповідати на запитання щодо подальших наступів українських воїнів. За його словами, на фронті немає патової ситуації (детальніше).

4. Колись найбільшу компанію у світі продають за $14,9 млрд. Японська компанія Nippon Steel, яка є №4 серед сталеварних компаній у світі, оголосила про придбання американської U.S. Steel в межах угоди з оцінкою $14,9 млрд. Nippon уже володіє американською компанією Standard Steel і має спільне підприємство з ArcelorMittal в Алабамі (детальніше).

5. Ще дві компанії зупинили рух суден через Червоне море. Ціни на нафту злетіли. Нафтогазовий гігант British Petroleum (BP Plc) заявив, що призупинить усі перевезення через Червоне море внаслідок посилення нападів на торгові судна з боку бойовиків-хуситів. Пізніше про аналогічне рішення оголосила тайванська судноплавна компанія Evergreen Line (детальніше).

6. Міноборони змінило підхід до держзакупівель. Тепер це буде за стандартами НАТО – Умєров. Міністр оборони Рустем Умєров на презентації держпідприємства "Державний оператор тилу" підтвердив, що оборонне відомство змінило принципи та повноваження в закупівлях, які були раніше. За його словами, тепер це відбувається за стандартами НАТО і допоможе боротися з нечесними держзакупівлями (детальніше).

7. Євросоюз схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Заборонили експорт алмазів. Європейський Союз ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Мета пакета — запровадження додаткових заборон на імпорт та експорт Росії, боротьба з обходом санкцій та закриття лазівок. Пакет містить заморожування активів для ще понад 140 фізичних та юридичних осіб. Сюди входять компанії російської воєнної промисловості, приватні військові компанії, ІТ-компанії (детальніше).

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