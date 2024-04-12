Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 12 апреля

Кабмин освободил бизнес Харькова и области от части налогов, а также утвердил дополнительные 70 000 грн военным и другие новости за 12 апреля

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

1. Кабмин освободил бизнес Харькова и области от части налогов – перечень. Кабинет Министров принял решение о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей, работающих на прифронтовых территориях. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте (подробнее).

2. Кабмин утвердил дополнительные 70 000 грн военным за каждые 30 дней "на нуле". Кабинет министров Украины в пятницу, 12 апреля, утвердил дополнительные выплаты "на нуле" военным в 70 000 гривень. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).

3. Трипольская ТЭС. Центрэнерго: Восстановление без ПВО – напрасное дело. Разрушенная российской атакой Трипольская теплоэлектростанция подлежит восстановлению, и у специалистов уже есть предложения по предоставлению оборудования от европейских стран. В то же время, учитывая постоянную опасность атак оккупантов, восстановление ТЭС без передачи Украине систем противовоздушной обороны является "бесполезным делом", заявил Андрей Гота, председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", в интервью Голосу Америки (подробнее).

4. Заместителя Ермака Сибигу назначили первым заместителем Кулебы. Кабинет Министров на заседании 12 апреля назначил замглавы Офиса президента Андрея Сибигу первым заместителем министра иностранных дел. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук (подробнее).

5. ТРЦ Ocean Plaza в Киеве выставят на приватизацию за 1,65 млрд грн. Фонд госимущества определил стартовую цену торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве. Его собираются продать не менее чем за 1,65 млрд грн, сообщил глава фонда Виталий Коваль (подробнее).

6. Россия атаковала Сумы: пострадали люди, поврежден железнодорожный вокзал – фото. Российская армия 12 апреля совершила авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Сум – есть пострадавшие. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация. Также под ударом оказался вокзал станции "Сумы", заявили в Укрзалізниці (подробнее).

7. СБУ пришла с обысками к протоиерею из руководства УПЦ МП. Вручила ему подозрение. Служба безопасности Украины проводит обыски у, как утверждается, заместителя председателя отдела внешних отношений Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Николая Данилевича. Это LIGA.net подтвердил собеседник в правоохранительных органах. Позже пресс-служба СБУ заявила, что Данилевичу объявили о подозрении (подробнее).

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