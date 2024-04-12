Сім головних новин України та світу на 21:00 12 квітня

Кабмін звільнив бізнес Харкова та області від частини податків, а також затвердив додаткові 70 000 грн військовим та інші новини за 12 квітня

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

1. Кабмін звільнив бізнес Харкова та області від частини податків – перелік. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців, які працюють на прифронтових територіях. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові (детальніше).

2. Кабмін затвердив додаткові 70 000 грн військовим за кожні 30 днів "на нулі". Кабінет міністрів України у п'ятницю, 12 квітня, затвердив додаткові виплати військовим, які "на нулі", у 70 000 гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль (детальніше).

3. Трипільська ТЕС. Центренерго: Відновлення без ППО – марна справа. Зруйнована російською атакою Трипільська теплоелектростанція підлягає відновленню, й спеціалісти вже мають пропозиції щодо надання обладнання від європейських країн. Водночас з огляду на постійну небезпеку атак окупантів, відновлення ТЕС без передання Україні систем протиповітряної оборони є "марною справою", заявив Андрій Гота, голова наглядової ради ПАТ "Центренерго", в інтерв'ю Голосу Америки (детальніше).

4. Заступника Єрмака Сибігу призначили першим заступником Кулеби. Кабінет Міністрів на засіданні 12 квітня призначив заступника керівника Офісу президента Андрія Сибігу першим заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук (детальніше).

5. ТРЦ Ocean Plaza в Києві виставлять на приватизацію за 1,65 млрд грн. Фонд державного майна визначив стартову ціну торговельно-розважального центру Ocean Plaza в Києві. Його збираються продати не менш ніж за 1,65 млрд грн, повідомив голова фонду Віталій Коваль (детальніше).

6. Росія атакувала Суми: постраждали люди, пошкоджено залізничний вокзал – фото. Російська армія 12 квітня здійснила авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сум – є постраждалі. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. Також під ударом опинився вокзал станції "Суми", заявили в Укрзалізниці (детальніше).

7. СБУ прийшла з обшуками до протоієрея з керівництва УПЦ МП. Вручила йому підозру. Служба безпеки України проводить обшуки у, як стверджується, заступника голови відділу зовнішніх відносин Української православної церкви Московського патріархату протоієрея Миколи Данилевича. Це LIGA.net підтвердив співрозмовник у правоохоронних органах. Пізніше пресслужба СБУ заявила, що Данилевичу оголосили про підозру (детальніше).

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