Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 21 мая

Военнообязанные обновляют данные в приложении Резерв+, в ряды ВСУ хотят вступить 3000 осужденных, в Украине выросли цены на жилье и другие новости

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1. Минобороны: В приложении "Резерв+" авторизовалось более 1 млн украинцев. На 21 мая более 1 млн украинцев авторизовалось в мобильном приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" (подробнее).

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2. На портале "Дия" теперь можно подать заявление о поврежденном имуществе от агрессии РФ. На портале "Дия" можно подать заявление в международный Реестр ущерба о поврежденном или уничтоженном в результате войны имуществе. Ранее такой сервис был доступен только в мобильном приложении, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации (подробнее).

3. Минюст: Более 3000 осужденных написали заявления о желании служить в армии. Желание получить свободу в обмен на то, чтобы присоединиться к украинской армии, проявили более 3000 осужденных – они уже подали заявления на условно-досрочное освобождение. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая (подробнее).

4. Совет ЕС согласовал консервативный план по российским активам. Это 3 млрд евро для Украины. Совет Европейского Союза на встрече 21 мая согласовал консервативный план использования российских активов в пользу Украины. Он позволит Украине в этом году получить 3 млрд евро (подробнее).

5. "Окончательного решения нет". Минэнерго обещает посильные тарифы на электричество с июня. Министерство энергетики еще не знает, каким будет тариф на электроэнергию для населения с июня, но уверено, что он будет посильным (подробнее).

6. Цены на жилье в Украине за год выросли более чем на 15%. В первом квартале текущего года цены на жилую недвижимость в Украине повысились в среднем на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (подробнее).

7. ВСУ поразили последний носитель крылатых ракет Черноморского флота в Крыму – МРК "Циклон". В ночь на 19 мая Силы обороны поразили во временно оккупированном Севастополе российский ракетный корабль "Циклон". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

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