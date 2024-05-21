Сім головних новин України та світу на 21:00 21 травня

Військовозобов'язані оновлюють дані у застосунку Резерв+, до лав ЗСУ хочуть вступити 3000 засуджених, в Україні зросли ціни на житло й інші новини

Ілюстративне фото: Depositphotos

1. Міноборони: У застосунку "Резерв+" авторизувались понад 1 млн українців. На 21 травня понад 1 млн українців авторизувалися в мобільному застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+" (детальніше).

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2. На порталі "Дія" тепер можна подати заяву про пошкоджене майно від агресії РФ. На порталі "Дія" можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків про пошкоджене чи знищене внаслідок війни майно. Раніше такий сервіс був доступний тільки у мобільному застосунку, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації (детальніше).

3. Мін'юст: Понад 3000 засуджених написали заяви про бажання служити в армії. Бажання отримати свободу в обмін на те, щоб долучитися до української армії, виявили понад 3000 засуджених – вони вже подали заяви на умовно-дострокове звільнення. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька (детальніше).

4. Рада ЄС погодила консервативний план щодо російських активів. Це 3 млрд євро для України. Рада Європейського Союзу на зустрічі 21 травня погодила консервативний план щодо використання російських активів на користь України. Він дозволить Україні цього року отримати 3 млрд євро (детальніше).

5. "Остаточного рішення нема". Міненерго обіцяє посильні тарифи на електрику з червня. Міністерство енергетики ще не знає, яким буде тариф на електроенергію для населення з червня, але упевнене, що він буде посильним (детальніше).

6. Ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на 15%. У першому кварталі цього року ціни на житлову нерухомість в Україні підвищилися в середньому на 16,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики (детальніше).

7. ЗСУ уразили останній носій крилатих ракет Чорноморського флоту у Криму – МРК "Циклон". У ніч на 19 травня Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

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