Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 24 мая

Генштаб анонсировал сокращение штата на 60%, Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков, новые военные пакеты от союзников и т.д.

''Африканский корпус'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

1. Генштаб сократит штат на 60%. Часть военных отправят в боевые части. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины анонсировал проведение оптимизации – штат сократят на 60%, часть военных отправят в боевые части. Об этом на брифинге заявил начальник Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Евгений Острянский (подробнее).

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2. ГУР: Россия привлекла "Африканский корпус" для наступления в направлении Липцев, а не Волчанска. Собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки заявил, что отряд "Африканского корпуса" Минобороны РФ применяется в направлении на Липцы, а не на Волчанск, как об этом говорили в разведке Британии (подробнее).

3. Насиров вышел под залог 55 млн грн. Он был в СИЗО полтора года. За бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова внесли залог 55 млн грн, сообщил в пятницу, 24 мая, Высший антикоррупционный суд (подробнее).

4. Кабмин исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков. Кабинет министров исключил каннабис из списка тяжелых наркотиков. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук (подробнее).

5. Германия и Дания предоставили Украине 10 танков Leopard, также Силы обороны получат HIMARS. Германия передала новый пакет военной помощи для Сил обороны, в него, в частности, вошли: танки, пулеметы и другое вооружение. Об этом свидетельствует обновленный список с помощью на сайте немецкого правительства (подробнее).

6. Бессменного первого заместителя директора НАБУ отстранили от должности после скандала с утечкой. 24 мая директор Национального антикоррупционного бюро устранил первого заместителя – Гизо Углаву Тристановича для обеспечения "объективного досудебного расследования", начатого из-за вероятной утечки информации. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ (подробнее).

7. В Киеве открыли пешеходный мост-волну на Оболони – фото. В Киеве открыли пешеходный мост-волну, соединяющий остров Оболонский с набережной Оболони и парком "Наталка". Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко (подробнее).

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