Сім головних новин України та світу на 21:00 24 травня

Генштаб анонсував скорочення штату на 60%, Кабмін виключив канабіс зі списку важких наркотиків, нові військові пакети від союзників тощо

''Африканський корпус'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

1. Генштаб скоротить штат на 60%. Частину військових відправлять у бойові частини. Генеральний штаб Збройних Сил України анонсував проведення оптимізації – штат скоротять на 60%, частину військових відправлять до бойових частин. Про це на брифінгу заявив начальник Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський (детальніше).

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

2. ГУР: Росія залучила "Африканський корпус" для наступу в напрямку Липців, а не Вовчанська. Співрозмовник LIGA.net у Головному управління розвідки заявив, що загін "Африканського корпусу" Міноборони РФ застосовується у напрямку на Липці, а не на Вовчанськ, як про це казали у розвідці Британії (детальніше).

3. Насіров вийшов під заставу 55 млн грн. Він був у СІЗО півтора року. За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу 55 млн грн, повідомив у п'ятницю, 24 травня, Вищий антикорупційний суд (детальніше).

4. Кабмін виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Кабінет міністрів виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук (детальніше).

5. Німеччина та Данія надали Україні 10 танків Leopard, також Сили оборони отримають HIMARS. Німеччина передала новий пакет військової допомоги для Сил оборони, до нього, зокрема, ввійшли: танки, кулемети та інше озброєння. Про це свідчить оновлений список із допомогою на сайті німецького уряду (детальніше).

6. Беззмінного першого заступника директора НАБУ усунули з посади після скандалу з витоком. 24 травня директор Національного антикорупційного бюро усунув першого заступника – Гізо Углаву Трістановича для забезпечення "обʼєктивного досудового розслідування", яке розпочато через ймовірний витік інформації. Про це повідомила пресслужба НАБУ (детальніше).

7. У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю на Оболоні — фото. У Києві відкрили пішохідний міст-хвилю, який зʼєднує острів Оболонський з набережною Оболоні та парком "Наталка". Про це повідомив мер міста Віталій Кличко (детальніше).

Читайте також

Наздогнати клієнта. Чому великі супермаркети відкривають магазини біля дому



Від харчування до філософії. Що читає Аніта Луценко, експертка зі здорового способу життя

