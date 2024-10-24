Семь главных новостей Украины и мира на 22:00 24 октября

В Курскую область прибыли первые военные КНДР, Сеул может дать Украине оружие, Зеленский не подпишет закон об отмене перевода часов

Ким Чен Ын и солдаты армии КНДР (Фото: EPA)

ГУР заявило, что первые солдаты КНДР уже в Курской области и Кремль на них очень рассчитывают . Россия опрокинула первых солдат КНДР в зону боевых действий в Курской области. Как сообщают в Главном управлении разведки, Кремль возлагает немалые надежды на северокорейский компонент в полномасштабной войне против Украины.

Сеул не исключает, что Украина все же получит оружие, но все будет зависеть от действий КНДР . Южная Корея будет поддерживать Украину на фоне сотрудничества Северной Кореи и России и не исключает потенциальную отправку оружия Киеву, если КНДР будет усиливать военную активность. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Эль на брифинге с польским главой Анджеем Дудой.

Зеленский не подпишет закон об отказе от перехода на летнее время . Переход Украины на зимнее время в ближайшее воскресенье, 27 октября, вряд ли будет последним. Дело в том, что президент Владимир Зеленский не собирается подписывать законопроект, отменяющий сезонный перевод часов, пишет BBC Украина.

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