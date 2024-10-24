Сім головних новин України та світу на 22:00 24 жовтня

До Курської області прибули перші військові КНДР, Сеул може дати Україні зброю, Зеленський не підпише закон про скасування переведення годинників

Кім Чен Ин та солдати армії КНДР (Фото: EPA)

ГУР заявило, що перші солдати КНДР уже в Курській області та Кремль на них дуже розраховує. Росія перекинула перших солдатів КНДР у зону бойових дій у Курській області. Як повідомляють у Головному управлінні розвідки, Кремль покладає чималі сподівання на північнокорейський компонент у повномасштабній війні проти України.

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Сеул не виключає, що Україна все ж таки отримає зброю, але все залежатиме від дій КНДР. Південна Корея підтримуватиме Україну на тлі співпраці Північної Кореї та Росії та не виключає потенційного відправлення зброї Києву, якщо КНДР посилюватиме військову активність. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Ель на брифінгу з польським головою Анджеєм Дудою.

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